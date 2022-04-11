【新冠肺炎】民建聯鄭泳舜快速檢測呈陽性，正自我隔離

《經濟通通訊社１１日專訊》民建聯立法會議員鄭泳舜昨日（１０日）進行快速抗原測試時
，結果呈陽性。鄭泳舜在社交網站指，已即時通報衞生署，根據當局的「隔離令」自我隔離，又
指自己的身體狀況尚可，已服食中成藥治療並居家工作，希望盡快康復後，繼續在抗疫前線為市
民服務。（ｂｉ）
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