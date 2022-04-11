【夜期時段】即月期指最新報２１１７９點，升５０點，低水２９點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１１３０點，升１點，低水７８

點，最新報２１１７９點，升５０點，低水２９點，合約成交７５７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１８０點，跌１點，低水２８點，最新報７１９６點，升

１５點，低水１２點，合約成交３８２張。

