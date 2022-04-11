  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 11:24

【新冠肺炎】楊潤雄：學校出現零星個案或有密切接觸者不須停課

　　《經濟通通訊社１１日專訊》教育局局長楊潤雄表示，中學可於文憑試後（５月３日）自行
決定如何分階段復課，最遲５月１０日要恢復全部級別半天面授；小學最早４月１９日分階段恢
復半天面授課，暫未能恢復級別可繼續網課，最遲５月３日須恢復面授課。
　　楊潤雄表示，將於５月下旬檢視每日決測安排，出現零星個案的學校可繼續上課。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning11/04/2022
溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持
財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易
財經熱話11/04/2022
【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫
香港政情09/04/2022
【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」
財經熱話08/04/2022
《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！
財經熱話08/04/2022
廣州房貸利率調降　大行料政策續放鬆利銷售復甦　內房全線上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金