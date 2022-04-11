【新冠肺炎】楊潤雄：學校出現零星個案或有密切接觸者不須停課

《經濟通通訊社１１日專訊》教育局局長楊潤雄表示，中學可於文憑試後（５月３日）自行
決定如何分階段復課，最遲５月１０日要恢復全部級別半天面授；小學最早４月１９日分階段恢
復半天面授課，暫未能恢復級別可繼續網課，最遲５月３日須恢復面授課。
楊潤雄表示，將於５月下旬檢視每日決測安排，出現零星個案的學校可繼續上課。（ｈｙ）
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