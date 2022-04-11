【國安立法】林鄭不評論區家麟被捕案，執法必嚴違法必究

《經濟通通訊社１１日專訊》消息稱，資深傳媒人、中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟涉
嫌串謀發布煽動刊物，今早６時在寓所被國安處人員拘捕。行政長官林鄭月娥回應指，作為行政
長官，不應評論任何執法個案，不過她強調香港是法治社會，有法必依、執法必嚴，違法必究，
新聞自由受《基本法》保障，《港區國安法》第四條亦有提及。（ｈｙ）
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