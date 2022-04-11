《小傳日記》廣州疫情爆到封城，魚缸今日極唔平靜！

《小傳日記》喺呢個平靜嘅星期一，魚缸就相當唔平靜！大市低開１８３點跌到唔識停咁，

晏晝番嚟仲試過跌超過７００點，愈嚟愈近兩萬一關喇，睇下今日有邊啲「重災區」先。

汽車佬傷得厲害，上星期五（８日）公布完３月銷量按年跌９巴仙嘅長汽（０２３３３），

今日就唔係好夠氣，低開超過３巴仙，有報道話依家神州多個地方疫情仲未穩定，長汽多間零部

件供應商受波及，雖然未去到停產，但產能都減慢好多，股價到中段跌超過一成四，曾經創超過

一年新低，最後跌１３巴仙，報１０﹒５６銀。其他汽車佬都冚晒旗，蔚來（０９８６６）亦因

為疫情，要停晒所有整車生產，股價今日跌１１巴仙，報１４４﹒８銀；比亞迪（０１２１１）

同吉利（００１７５）都跌超過７巴仙。依家芯片始終仲係唔夠，而鋰鹽價格ｋｅｅｐ住咁升，

升幅都唔係講玩，對於要造電動車嘅汽車佬嚟講，直情畀幾拳打到暈一暈。原材料價格飆升，同

埋供應問題仲未搞掂，汽車佬睇嚟仲要回多一排喇！

頭先講到神州疫情，繼上海同深圳之後，廣州都要做嘢㩒低疫情爆發，市民非必要唔可以離

開廣州，全市中小學停課一星期。大家唔準出街，餐飲佬跌到ｈｉｇｈ ｈｉｇｈ！海底撈

（０６８６２）收市跌近一成，報１２﹒７６銀，做埋全日表現最差藍戰士，九毛九

（０９９２２）更加跌近一成二。雖然參考番深圳嘅經驗，今次封城嘅影響未必會太耐，但係海

底撈呢類做開打邊爐嘅公司，喺接近炎炎夏日嘅季節未必會好受歡迎，本身嘅基本面亦唔算太好

，股價ｋｅｅｐ住喺低位磨爛蓆，唔係一個入貨嘅好選擇。

科技佬晏晝都冧晒檔，ＡＴＭ夾埋拖跌超過２２０點，二線啲嘅嗶哩嗶哩（０９６２６）、

快手（０１０２４）、百度（０９８８８）等都跌超過５巴仙至一成三，連埋內房、保險、體品

、醫藥、濠賭佬齊齊跌。成個藍戰士成績排行榜，得８隻升住過終點，升幅全部都唔夠１巴仙，

而今日魚缸日線圖條２０天線都跌穿埋。畢竟呢排無咩新消息刺激，壞消息就排住隊咁嚟：美金

升得勁、加息預期狠、疫情ｋｅｅｐ住升、北水嚟得少，魚缸好大機會繼續回。聽日如果

２０７００點都守唔住，咁樣兩萬點就指日可待喇……請請！



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