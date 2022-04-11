  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 16:36

《小傳日記》廣州疫情爆到封城，魚缸今日極唔平靜！

　　《小傳日記》喺呢個平靜嘅星期一，魚缸就相當唔平靜！大市低開１８３點跌到唔識停咁，
晏晝番嚟仲試過跌超過７００點，愈嚟愈近兩萬一關喇，睇下今日有邊啲「重災區」先。
　　汽車佬傷得厲害，上星期五（８日）公布完３月銷量按年跌９巴仙嘅長汽（０２３３３），
今日就唔係好夠氣，低開超過３巴仙，有報道話依家神州多個地方疫情仲未穩定，長汽多間零部
件供應商受波及，雖然未去到停產，但產能都減慢好多，股價到中段跌超過一成四，曾經創超過
一年新低，最後跌１３巴仙，報１０﹒５６銀。其他汽車佬都冚晒旗，蔚來（０９８６６）亦因
為疫情，要停晒所有整車生產，股價今日跌１１巴仙，報１４４﹒８銀；比亞迪（０１２１１）
同吉利（００１７５）都跌超過７巴仙。依家芯片始終仲係唔夠，而鋰鹽價格ｋｅｅｐ住咁升，
升幅都唔係講玩，對於要造電動車嘅汽車佬嚟講，直情畀幾拳打到暈一暈。原材料價格飆升，同
埋供應問題仲未搞掂，汽車佬睇嚟仲要回多一排喇！
　　頭先講到神州疫情，繼上海同深圳之後，廣州都要做嘢㩒低疫情爆發，市民非必要唔可以離
開廣州，全市中小學停課一星期。大家唔準出街，餐飲佬跌到ｈｉｇｈ　ｈｉｇｈ！海底撈
（０６８６２）收市跌近一成，報１２﹒７６銀，做埋全日表現最差藍戰士，九毛九
（０９９２２）更加跌近一成二。雖然參考番深圳嘅經驗，今次封城嘅影響未必會太耐，但係海
底撈呢類做開打邊爐嘅公司，喺接近炎炎夏日嘅季節未必會好受歡迎，本身嘅基本面亦唔算太好
，股價ｋｅｅｐ住喺低位磨爛蓆，唔係一個入貨嘅好選擇。
　　科技佬晏晝都冧晒檔，ＡＴＭ夾埋拖跌超過２２０點，二線啲嘅嗶哩嗶哩（０９６２６）、
快手（０１０２４）、百度（０９８８８）等都跌超過５巴仙至一成三，連埋內房、保險、體品
、醫藥、濠賭佬齊齊跌。成個藍戰士成績排行榜，得８隻升住過終點，升幅全部都唔夠１巴仙，
而今日魚缸日線圖條２０天線都跌穿埋。畢竟呢排無咩新消息刺激，壞消息就排住隊咁嚟：美金
升得勁、加息預期狠、疫情ｋｅｅｐ住升、北水嚟得少，魚缸好大機會繼續回。聽日如果
２０７００點都守唔住，咁樣兩萬點就指日可待喇……請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/04/2022
《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪
財經熱話11/04/2022
舜宇3月出貨量數據欠佳　大行力撐難阻股價急插
專訪11/04/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機兼美聯儲加息格局　圓匯急貶（有片）
專訪11/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股雙重打擊　呢個板塊要避！（有片）
財經熱話11/04/2022
受累疫情蔚來宣布整車停產兼加價　車股全線急跌
FOCUS11/04/2022
【FOCUS】輸入性通脹壓力增　統一大市場策安全
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金