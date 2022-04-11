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11/04/2022 16:32

【新冠肺炎】本港新增１４０７宗確診，核酸檢測陽性６９８宗

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港新增１４０７宗新冠肺炎確診，包括６９８宗核酸檢測陽
性，７０９宗快測呈報陽性，當中有１３宗輸入案例，包括５宗昨日到港人士，９宗較早前抵港
人士，其餘都是本地個案。
　　確診個案中，１２６宗經醫管局確診，１２６宗經公共衞生化驗服務處確診，４４６宗經私
營化驗所確診。公共衞生化驗服務處分析５８２宗個案，當中５７７宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染
，５宗病毒量太低或未完成分類。第五波累計１１７﹒９萬宗確診，包括７３﹒９萬宗核酸檢測
陽性，４４萬宗快測呈報陽性。４月８日至１０日共收到２８７５宗快測呈報個案。
　　張竹君指，昨日沒有新增院舍爆疫。

＊快測個案不跌反升料與全民快測有關＊

　　港府早前呼籲市民在４月８至１０日作全民快測，張竹君表示，近兩周的疫情是不斷向下，
核酸檢測及快速檢測個案的數字差不多，惟在４月８日核酸檢測的數字比快速檢測個案低，而快
速檢測個案就不跌反升，相信是與全民快測有關。
　　張竹君又指，有６５％快測個案沒有病徵，而當局會因應患者的不同情況而決定是否適合家
居隔離，當中有８成人都適合家居隔離。（ｈｙ）

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