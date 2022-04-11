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11/04/2022 16:40

【新冠肺炎】本港再多５７人離世，第五波累計８６１４宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港第五波新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處
主任張竹君表示，公立醫院再多５７宗染疫死亡個案，第五波累計死亡個案共８６１４宗。

＊５２歲及６１歲肺癌患者染疫亡＊

　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去２４小時有５２名染疫病人死亡
，涉２５男２７女，年齡介乎５２至１０７歲，２６人來自院舍，其中３３人無打針、１１人打
一針、７人打２針、１人打３針，６５歲以上有４９人。
　　較年輕死者包括５２歲肺癌患者，沒有打疫苗，３月中深喉唾液呈陽性，３月２１日開始呈
陰性，３月２６日入東區急症室，有氣促、肺積水情況，院方提供類固醇及抗生素。病情好轉後
，病人選擇出院，之後再入瑪麗醫院，情況轉差，４月１０日離世。６１歲肺癌患者，已接種兩
劑復必泰疫苗，接受化療中，４月初快測呈陽性，４月８日到指定診所求醫，有氣促、發燒，入
仁濟醫院急症室，接受瑞德西韋及類固醇，情況惡化後離世。

＊５人入院篩查發現確診＊

　　另外因數據滯後，４月９日再多５人離世，涉４男１女，年齡介乎８０至９５歲。過去一日
有３６０人出院，５人入院篩查發現確診，同房７名病人被列為密切接觸者。（ｈｙ）

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