【新冠肺炎】本港再多５７人離世，第五波累計８６１４宗死亡個案

《經濟通通訊社１１日專訊》本港第五波新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處

主任張竹君表示，公立醫院再多５７宗染疫死亡個案，第五波累計死亡個案共８６１４宗。



＊５２歲及６１歲肺癌患者染疫亡＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去２４小時有５２名染疫病人死亡

，涉２５男２７女，年齡介乎５２至１０７歲，２６人來自院舍，其中３３人無打針、１１人打

一針、７人打２針、１人打３針，６５歲以上有４９人。

較年輕死者包括５２歲肺癌患者，沒有打疫苗，３月中深喉唾液呈陽性，３月２１日開始呈

陰性，３月２６日入東區急症室，有氣促、肺積水情況，院方提供類固醇及抗生素。病情好轉後

，病人選擇出院，之後再入瑪麗醫院，情況轉差，４月１０日離世。６１歲肺癌患者，已接種兩

劑復必泰疫苗，接受化療中，４月初快測呈陽性，４月８日到指定診所求醫，有氣促、發燒，入

仁濟醫院急症室，接受瑞德西韋及類固醇，情況惡化後離世。



＊５人入院篩查發現確診＊



另外因數據滯後，４月９日再多５人離世，涉４男１女，年齡介乎８０至９５歲。過去一日

有３６０人出院，５人入院篩查發現確診，同房７名病人被列為密切接觸者。（ｈｙ）

