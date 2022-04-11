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11/04/2022 17:03

【企業盈喜】中煤能源料首季純利按年升７４﹒６％至９３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，預計截
至今年３月底止第一季，純利７０﹒４億元（人民幣．下同）至７７﹒８億元，按年升
７４﹒６％至９３％。
　　該集團預期，純利增加由於主要產品價格高位運行，集團全力增產增供保障能源供給，持續
加強精細化管理科學管控成本費用，以及確認應佔聯營及合營公司利潤增加等使業績按年大幅增
加。（ｈｙ）

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