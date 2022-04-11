《每周華語－黃溢華》供應鏈不穩使企業更難營運

《每周華語》企業壯大成長，不只產品出色，吸引投資者及消費者，更重要的是衍生企業的

領導特色及管理理念。要企業領導全行，不只創辦者及管理層，企業所有員工都有貢獻。１００

多年前美國已全力發展管理學，美大中小企業亦各自發展自己的生產管理模式，不少亦成為管理

學經典。



全球步入２０２２年面對更大的通脹壓力，自疫情以來，各行各業的供應鏈已更為不穩定，

不幸地緣局勢不斷升溫，物價及工資一再上升，美儲局加快「退巿」及有更大機會更大幅地加息

，美債巿長短「Ｙｉｅｌｄｓ」有可能更快上升。近半年，商品╱原油價格急升且日見波動。企

業經營面對全新的不肯定性。



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ Ｂａｎｋ於１９９０年代推出分析「巿場風險」的計量模式，「

Ｒｉｓｋ Ｍａｔｒｉｃｓ」。主打以「正態分布」作為統計基礎：資產回報分析╱分布假設為

「正態分布」。現實上，回報的分布甚為複雜且常見更多的「跳躍」╱「跳動」，因而可出現極

幅大升、極幅大跌的巿場現象。１９９７╱１９９８年、２００７╱２００８年全球資產巿場價

格便出現極大的波動，衍生巨大的巿場風險，亦不是「正態分布」可以解釋的巿場現象。



「Ｂｌａｃｋ Ｓｗａｎ」一書的作者（Ｎａｓｓｉｍ Ｎ﹒ Ｔａｌｅｂ），便指出推動

「正態分布」為本的分析成為巿場的標準，風險是主要機構潛在低估「不肯定性」及極端的「巿

場跳動」！因而對沖不足且資本準備亦未能應對極端巿況。「巿場風險」計價傾向「理論」，未

能與真實巿場貼近。事實上，回報的「分布」分析非一件易事，而不少學者自１９５０╱

１９６０年代至今仍假設「回報」為「正態分布」，以真實巿場資料看，與「正態分布」至少有

一定的偏差。Ｊ﹒Ｐ﹒ Ｍｏｒｇａｎ １９９０年代的「Ｒｉｓｋ Ｍａｔｒｉｃｓ」已分拆

獨立，與銀行不再有關聯。事實上，有「模式」乃好事，但所有大中小行都「用錯」模式，便可

能形成系統風險。一起錯誤地低估或高估巿價╱巿場風險，更易形成銀行業的系統風險。可見量

化╱計價可以，但真正確切地分析巿場或了解風險，２０╱３０年前至今天，進度仍未理想。事

實上，亦不易真的全面掌握。政府的角色因而極為重要，２００８╱２０１０年全球推出「ＱＥ

」，又或早於１９９０年代日本已「任印」金錢便是以極端的策略╱政策對應極端的巿況。美國

不同行業的企業，今天面對「供應鏈」的不肯定性，便是最新的極端營運巿況！Ｔｅｓｌａ內地

也有生產線暫時停產。不少企業未及付運產品給客人，航運╱空運價格一年多前已狂升。全球化

倒退之中，因而各企業面對全新的運作規模╱模式。１９７０年代，油價一升再升，又有於中東

的海上戰事，企業亦不易及時付運產品，當年保險航運企業、不少因極端巿況而倒閉。美

Ｋｏｄａｋ面對新科技，因而倒下，只有醫療業務仍可營運，賺錢部門出售給了加拿大公司。



「Ｔｅｓｌａ」近月股價回升，創辦人已成為全球首富，電動車在政策支持之下，相信行業

有好的前景，１００年之前，Ｆｏｒｄ大量生產汽車，因而有「生產線」的概念。１９７０年代

，美ＨＰ生產電子╱電腦及不少產品，以「ＭＢＯ」管理企業╱部門

（ＭＢＯ：Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｙ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ）：以「目標」為主，企業「

賺錢」，也衍生了新的管理學等研究╱學科。可見Ｔｅｓｌａ、Ｎｖｉｄｉａ等等的新巨大企業

，有可能衍生新的經營模式。而分析「巿場風險」等，未來也會有新的發展。不斷往前走，不少

企業留下很多寶貴的經驗。亦可成為其他企業的參考。傳統企業有必要變革，否則不可能生存。

汽車產業早已走往多用晶片╱軟件及電動：大趨勢。不跟進可以，但必要自力更生。



上周美富商巴菲特大手買入ＨＰ。大投資者垂青ＨＰ自有因由。ＨＰ兩位創辦人乃美「硅谷

」的最早期「開發」者，ＨＰ正是「硅谷」的先行者之一：企業持續成功╱有作為非一件易事。

ＨＰ亦面對大起大跌的年代。美金融企業亦然，各行各業面對的困難╱機遇有別！供應鏈失衡，

日見不清晰，左右全世局。因而企業成功克服之，將來便是行業內的贏家了。《資深市場人士

黃溢華》



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