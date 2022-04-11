《容我世說－張翠容》匈塞兩國大選向東跑，靠向威權棄歐洲價值？

《容我世說》在歐盟２７個成員國之中，以匈牙利最為離經叛道，其總理歐爾班的激進民族

主義，以及他的親俄取態，歐盟大國對此早敲響警號。但萬萬想不到的是，自普京向烏克蘭開戰

，整個西方世界罕有團結一致，譴責和制裁俄羅斯之際，就在此時匈牙利舉行大選，在六大反對

派聯合推選一名代表對抗歐爾班，歐盟本以為今次可拔除歐爾班這眼中釘，怎知他所領導的青年

民主黨竟高票勝出，為他贏得第四度總理任期，為甚麼？



另一東歐國家塞爾維亞和匈牙利在同一時期舉行大選，結果一樣是現任右翼民族主義總統武

契奇連任，他的立場同被視為靠向俄羅斯，和歐爾班一樣只願譴責俄方的入侵行為，卻拒絕制裁

俄羅斯。所不同者，塞爾維亞只是歐盟候選國家，仍未加入歐盟或北約，但其選民的抉擇，足以

令歐洲其他的極右翼磨權擦掌，例如法國的「國民聯盟」勒龐。



無論如何，匈塞兩國的大選結果，首先被烏克蘭總統澤連斯基批評為走向專制，歐盟也認為

與歐洲價值背道而馳。事實上，無獨有偶，匈牙利和塞爾維亞的反對派都打著向西還是向東，親

民主還是親專制的口號；至於爭取連任的匈塞兩位領導人，卻高舉和平穩定的大旗，以國民利益

和國家安全優先，遠離戰爭，避免淪為強國鐵鎚擊打的對象，不然便只會輸掉一切。



因此，歐爾班和武契奇異口同聲表示，這不是威權和民主之爭。恰恰相反的是，他們選擇了

選民心中之所想，而選民也因而選擇了他們，這正是民主的體現。如果歐盟硬要所有成員國只可

跟著布魯塞爾的路線，不容許各自自由表達意願的話，這才叫做獨裁。他們又質疑，何謂歐洲價

值？但他們更奉守務實主義多於自由主義的意識形態。



這兩位右翼民族主義領導人成功把口號轉成為「戰爭或和平」的抉擇，扳倒了反對派的民主

自由等歐洲價值，也的確值得我們深思，這不是可以用民主或專制，向東或向西等簡單的黑白二

分法解讀得來。每個國家都有它的歷史和文化塑造了其國民性格及思維取向。在國際關係，也有

現實主義和自由主義之爭，這正是俄烏之戰根源之爭的所在。



一戰前匈牙利曾是奧匈帝國內兩大聯合王國之一，即奧地利帝國和匈牙利王國。該帝國曾是

雄霸歐洲的世界列強，版圖橫跨東歐、中歐和南歐，可是在１９０８年因吞併了波黑地區而埋下

覆沒的種子，導致其後的波斯尼亞危機，帝國皇太子給塞爾維亞激進民族主義者暗殺，引發第一

次世界大戰，未幾奧匈帝國瓦解。



匈牙利在戰爭灰燼上克服種種困難重建。這個曾為大戰付出沉重代價的國家，戰爭夢魘一直

潛藏於匈牙利人心坎裏。即使二戰後成為蘇聯衛星國，但在蘇聯解體的倒數日子中，匈牙利共黨

也是東歐國家中最能自我革新，實現和平演變。因此，「和平穩定」最是吸引匈牙利選民的口號

，拒絕成為大國博奕的棋子而捲入衝突，更何況匈牙利有八成天然氣和六成石油來自俄羅斯。



至於塞爾維亞作為南斯拉夫繼承國，與俄羅斯同屬史拉夫族，並一樣信奉東正教。不過，這

都不足以令塞爾維亞和西邊拉開距離，但在１９９９年，塞爾維亞軍被指控濫殺科索沃的阿爾巴

尼亞族群，結果北約作出「人道干預」的軍事行動。當時仍是南斯拉夫聯盟的首都貝爾格萊德，

遭北約空襲了７８日之久。



該場引起不少爭議的北約軍事行動，令到南聯盟瓦解，科索沃獨立，而塞爾維亞則一直堅持

沃索沃是他們的文化根源之地，對北約之舉心懷恨意。自此塞爾維亞被視作異類歐洲國家，受盡

杯葛的塞爾維亞人，多年來爭取其最大的國際生存空間。一方面轉向中俄尋求經濟支援，另方面

仍不忘重返歐洲大家庭。但大部分的塞國選民，對西方仍多不信任，欲迎還拒。這種心理情意結

，與他們堅信西方一手做成南斯拉夫瓦解有關。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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