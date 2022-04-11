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11/04/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升８點子三連揚，報６﹒３６４５

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６４５，
較上個交易日升８點子，實現三連揚，創４月１日以來逾一周新高，上個交易日報６﹒３６５３

　　受到聯儲局官員鷹派貨幣政策立場的言論刺激，美匯指數上周五突破１００關口，最高升至
１００﹒１９，為２０２０年５月１８日以來最高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６４５　　　　－８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９３０６　　＋１１８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１１７３　　－１２６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１１８　　　　－２﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２９８１　　－２１６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７４５７　　－１５２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３５４２　　－２８２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６６９４　　　－５２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８１６６　　　＋４６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０６１９　　　＋５１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２４　　　　－５﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒９９２９　＋５３６２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２９８７　　－１７３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒０９００　　＋１０５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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