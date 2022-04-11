【聚焦人幣】人幣中間價升８點子三連揚，報６﹒３６４５

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６４５，

較上個交易日升８點子，實現三連揚，創４月１日以來逾一周新高，上個交易日報６﹒３６５３

。

受到聯儲局官員鷹派貨幣政策立場的言論刺激，美匯指數上周五突破１００關口，最高升至

１００﹒１９，為２０２０年５月１８日以來最高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６４５ －８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９３０６ ＋１１８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１１７３ －１２６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１１８ －２﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２９８１ －２１６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７４５７ －１５２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３５４２ －２８２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６６９４ －５２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１６６ ＋４６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０６１９ ＋５１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２４ －５﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒９９２９ ＋５３６２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２９８７ －１７３﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒０９００ ＋１０５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

