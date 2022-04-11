《鍾之日記》降準減息無影，Ａ場港股尋底

《鍾之日記》４月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股指數期貨向下，內地股市亦顯著受壓，拖累港股今早顯著向下，加上內地疫情反覆，上

海仍處於封城狀態之際，廣州亦開始進行個別小區分隔，進一步打擊投資情緒及氣氛。港股今日

低開１８３點或０﹒８％，報２１６８８，已見全日高位，跌幅隨即擴大，中午跌５３５點。午

後跌幅擴大，恒指曾急跌７３９點，低見２１１３２；收市跌６６３點或３％，報２１２０８點

。大市全日成交１２２２﹒８２億元。國指插２８１點或３﹒８％，報７２０８點。科指插

２３１點或５﹒２％，報４１９１點。

受國內疫情、國際上俄烏衝突帶動全球糧食和能源等大宗商品價格上漲，國家統計局公布，

２０２２年３月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％。漲幅較上月擴大０﹒６個

百分點，創去年１２月以來三個月新高，且高於市場預期的漲１﹒２％。全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，漲幅較上月回落０﹒５個百分點，為連續第五個月升幅收窄，

惟仍高於市場預期的漲７﹒９％。分析人士認為，國內仍需對輸入性通脹風險保持警惕。

而寬鬆預期短暫落空，疫情封鎖措施加大對經濟下行的憂慮，中美十年期國債利差近１２年

來首次倒掛，帶動外資持續流出，以及最新的通脹數據，對市場構成多重壓力。



＊滬綜指創近四周最大單日跌幅＊



內地新冠疫情持續嚴峻，繼上海後，廣州今日起「封城」抗疫；加上中國３月ＣＰＩ同比漲

幅超預期升至三個月高位，類滯脹風險加劇，Ａ股主要板塊幾乎全線下跌。滬深股市今早低開，

之後滬綜指跌幅不斷擴大，午後跌勢加劇，收跌２﹒６２％，報３１６７﹒１３點。深成指報

１１５２０﹒２１點，跌３﹒６７％，創業板指跌破前低２４６２﹒１７點，創２０２０年７月

以來新低，收挫４﹒２％。各板塊普遍走低，房地產股下跌；煤炭、水泥、有色金屬股偏軟。

人民銀行今日連續６日進行１００億元人民幣７天期逆回購；公開市場本周合計１９００億

人民幣逆回購和ＭＬＦ到期。兩市全日成交增４％至９６３７億元人民幣。中國和美國１０年期

國債利差近１２年來首次出現倒掛，令市場擔憂人民幣計價資產吸引力減弱；外資今日通過陸股

通淨流出５７﹒６２億元人民幣，連續四個交易日淨流出。



＊供應鏈大癱瘓，車股暴跌＊



內地持續執行嚴格防疫措施，以遏制Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播，多地實施封城，其中上海與吉林

是主要車廠和汽車零件供應商的生產重鎮，導致車企大面積停廠，供應鏈幾乎癱瘓。除了特斯拉

（Ｔｅｓｌａ）、福士（ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ）早前宣布，中國車廠部分廠房因應政策必須關

閉，蔚來（０９８６６）亦宣布受疫情封鎖措施影響整車生產暫停；另受原材料價格上漲影響，

部分車型要加價１萬元人民幣。

對於目前汽車行業面臨的新冠疫情影響，乘聯會崔東樹判斷，上海等地的疫情，預計會給汽

車行業的生產帶來２０％的減產損失。

車企供應鏈近乎癱瘓影響４月產銷，汽車股全線大跌，長汽（０２３３３）狂跌逾１３％，

蔚來插１１﹒４％小鵬汽車（０９８６８）瀉９﹒９％，理想汽車（０２０１５）跌８﹒１％，

比亞迪（０１２１１）跌７﹒４％，吉利（００１７５）跌７﹒２％。

另外，美國電動車企業特斯拉行政總裁馬斯克在社交媒體貼文，表示公司可能自行開採及提

煉供電動車電池使用的鋰原材料，因為鋰價升至「瘋狂」（ｉｎｓａｎｅ）水平。特斯拉計劃進

軍鋰業，內地鋰電巨頭贛鋒鋰業（０１７７２）應聲大跌，一度低見９１﹒７５元，跌穿「紅底

股」行列，尾盤亦未能收復失地，收報９２﹒７元縮水逾１５％。



＊神秘大戶搬貨來港，阿里股價失守１００元＊



上海疫情並未受控並持續封城，上海民生物資供應成關注，接連有科網平台列席上海防控工

作新聞發布會，繼美團（０３６９０）代表後，阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼資深副總裁

肖水賢周日參與防控發布會，稱阿里巴巴正千方百計增加騎手運力。

阿不過里巴巴有神秘大戶趁機再搬逾７１０億元大貨來港，在港存託股份由１１４億股增至

１２０億元，連帶美國預托證券亦見大幅增加，市場揣測有機會是軟銀搬倉，不排除軟銀隨時配

股減持，令阿里沽股更為顯著，失守１００元關口，收市跌５﹒１％，報９８﹒５元。

內地經濟活動恐受挫，連帶美國納指上周五走弱跌１﹒３％，恒生科技指數跌５％，見

４１９１點近３周新低。嗶哩嗶哩（０９６２６）挫１３﹒２％，報１８６﹒９元，為表現最差

恒生科指成份股。騰訊（００７００）跌４﹒３％，美團（０３６９０）跌５﹒７８，京東集團

（０９６１８）跌３﹒２％，快手（０１０２４）跌６﹒９％，百度（０９８８８）跌５﹒３％

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