《駐京專電》李克強：政策要適時加力，並研究新預案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》疫情在經濟發達地區多點散發增添中國經

濟下行壓力。國務院總理李克強主持召開專家和企業家座談會稱，當前國內外有些突發因素超出

預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰；政策舉措要靠前發力、適時加力，已出台的要

盡快落實到位，明確擬推出的盡量提前，同時研究準備新的預案。



＊推動平台經濟健康持續發展＊



李克強指出，要推動平台經濟健康持續發展，穩定和帶動就業；對耐用消費品消費、受疫情

影響還貸困難的消費者，要研究相應的金融支持政策。「著力穩增長，保持經濟運行在合理區間

主要是穩就業、穩物價，就業穩，民生才有保障，穩增長也有支撐。」

他指出，市場主體是穩定經濟基本盤的重要基礎。當前一些市場主體特別是中小微企業、個

體工商戶困難多、壓力大，要上下協同加快增值稅留抵退稅進度，讓資金盡早落到市場主體帳上

。要落實落細企業穩崗政策，支持以創業帶動就業。

至於穩定物價，李克強表示，必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵。要不誤農時

抓好春耕生產，做好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。進一步釋放煤

炭先進產能，落實支持煤電企業多發電的政策，保障能源穩定供應。

還要加強協調，保障交通主幹線、港口等骨幹網絡有序運行，在服務貨車司機、緩解貨運經

營者困難、降低物流成本等方面研究採取針對性措施，促進國際國內物流暢通，維護產業鏈供應

鏈穩定。



＊穩定市場預期，促進消費和有效投資擴大＊



李克強指出，要深化改革，營造市場化法治化國際化營商環境。持續推進「放管服」改革，

能放的進一步放，該管的依法透明監管。制定和實施政策對各類企業要一視同仁，認真聽取市場

主體意見，穩定市場預期。

還要用改革的舉措、創新的辦法，促進消費和有效投資擴大。對零售、餐飲、旅遊等與消費

密切關聯的行業，要進一步加大紓困力度。要優化投資審批，加快項目建設進度。發揮地方政府

專項債等撬動作用，帶動更多民間投資。

要擴大高水平對外開放，做好穩外貿穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本

穩定，有效應對外部環境的不確定性。

