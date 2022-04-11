  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 08:34

《駐京專電》李克強：政策要適時加力，並研究新預案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》疫情在經濟發達地區多點散發增添中國經
濟下行壓力。國務院總理李克強主持召開專家和企業家座談會稱，當前國內外有些突發因素超出
預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰；政策舉措要靠前發力、適時加力，已出台的要
盡快落實到位，明確擬推出的盡量提前，同時研究準備新的預案。
　
＊推動平台經濟健康持續發展＊
　
　　李克強指出，要推動平台經濟健康持續發展，穩定和帶動就業；對耐用消費品消費、受疫情
影響還貸困難的消費者，要研究相應的金融支持政策。「著力穩增長，保持經濟運行在合理區間
主要是穩就業、穩物價，就業穩，民生才有保障，穩增長也有支撐。」
　　他指出，市場主體是穩定經濟基本盤的重要基礎。當前一些市場主體特別是中小微企業、個
體工商戶困難多、壓力大，要上下協同加快增值稅留抵退稅進度，讓資金盡早落到市場主體帳上
。要落實落細企業穩崗政策，支持以創業帶動就業。
　　至於穩定物價，李克強表示，必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵。要不誤農時
抓好春耕生產，做好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。進一步釋放煤
炭先進產能，落實支持煤電企業多發電的政策，保障能源穩定供應。
　　還要加強協調，保障交通主幹線、港口等骨幹網絡有序運行，在服務貨車司機、緩解貨運經
營者困難、降低物流成本等方面研究採取針對性措施，促進國際國內物流暢通，維護產業鏈供應
鏈穩定。
　
＊穩定市場預期，促進消費和有效投資擴大＊
　
　　李克強指出，要深化改革，營造市場化法治化國際化營商環境。持續推進「放管服」改革，
能放的進一步放，該管的依法透明監管。制定和實施政策對各類企業要一視同仁，認真聽取市場
主體意見，穩定市場預期。
　　還要用改革的舉措、創新的辦法，促進消費和有效投資擴大。對零售、餐飲、旅遊等與消費
密切關聯的行業，要進一步加大紓困力度。要優化投資審批，加快項目建設進度。發揮地方政府
專項債等撬動作用，帶動更多民間投資。
　　要擴大高水平對外開放，做好穩外貿穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本
穩定，有效應對外部環境的不確定性。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易
財經熱話11/04/2022
【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫
香港政情09/04/2022
【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」
財經熱話08/04/2022
《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！
財經熱話08/04/2022
廣州房貸利率調降　大行料政策續放鬆利銷售復甦　內房全線上升
中國故事08/04/2022
《神州經脈》上海封城全員檢測持續　滬指周跌1%　收水創兩月大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金