【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀２﹒７萬宗，上海連十日創新高

《經濟通通訊社１１日專訊》內地新冠疫情持續，昨日（１０日）新增本土及無症狀逾

２﹒７萬例，連續六日破２萬，再創疫情爆發以來單日新高。國家衛健委公布，４月１０日全國

新增確診１１８４宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２０宗；本土病例１１６４宗，

上海佔最多有９１４宗；吉林有１８７宗；廣東１９宗，其中廣州１８宗。

新增無症狀感染者２６４１１宗，其中本土２６３４５宗；本土無症狀感染病例中，上海佔

最多有２５１７３宗，浦東新區有６５０１宗；吉林省７９７宗，其中吉林市有７４３宗；河北

１００宗；廣東１８宗，其中廣州９宗。另有９９宗由無症狀感染者轉為確診。

上海疫情仍然嚴峻，昨日新增本土個案逾２﹒６萬人，達到２６０８７宗，本土病例連續第

１０日創新高。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，昨日接受央視訪

問時，就上海本輪疫情的防控難點等問題作出回應，並強調上海已出現廣泛社區傳播，必須採取

更果斷堅定的措施。



＊全國現過百宗援建方艙返鄉者檢測陽性＊



自３月以來，吉林、上海等多地開始建設方艙醫院，大批援建人員都前赴兩地支援。值得注

意的是，來自江蘇南京、遼寧、黑龍江哈爾濱、陝西西安、河北石家莊等１０地的援建方艙人員

，返鄉後都發現核酸檢測呈陽性。據《人民日報健康客戶端》梳理發現，參與方艙建設人員返鄉

時，大多通過自駕或乘坐公共交通工具閉環返回，返回後隨即接受集中隔離。

另外，武漢地鐵發布公告，自４月１１日起，武漢軌道交通執行“健康碼綠碼、４８小時核

酸陰性證明（或核酸採樣憑證）、測溫、戴口罩、掃車廂碼”措施，保障公共交通疫情防控安全

。（ｃａ）

