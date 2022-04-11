【Ａ股震盪】傳監管層指導基金公司今日停止淨賣出，以穩定Ａ股

《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博報道，在Ａ股周一（１１日）早盤下挫之際，中國監管

部門窗口指導部分基金公司以穩定市場。知情人士表示，多家公募基金收到監管部門窗口指導，

要求周一不要淨賣出。

報道引述知情人士指，上述口頭指導是防止恐慌性拋售的常規行為，指導僅適用於當天。

（ｄｗ）

