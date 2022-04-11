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11/04/2022 10:58

【新冠肺炎】吉林省：按分區分級分類，逐步推進商貿企業復商復市

　　《經濟通通訊社１１日專訊》吉林省政府上午召開本輪疫情防控工作第３２場新聞發布會，
吉林省商務廳副廳長呂繼偉介紹，吉林省在確保疫情防控措施有效落實的前提下，按照分區分級
分類、有序有力有效原則，逐步推進商貿企業復商復市。
　　一是推動具備條件的商貿企業復商復市。按照先大後小、先急後緩、先批零後住餐和居民生
活服務業順序，逐步推動大型市場、商場、超市恢復正常經營，餐飲、住宿等生活服務業分階段
、分規模開門營業。
　　二是分區分級推進復商復市。根據各地疫情防控形勢，分為三個層次，通化、長白山管委會
要在做好常態化疫情防控前提下，遼源、延邊州、梅河口在持續鞏固防控成果的同時，長春、吉
林、四平、白山、松原、白城在嚴格落實疫情防控措施的前提下，分別推動商貿企業恢復經營。
　　內地新冠疫情持續，昨日（１０日）新增本土及無症狀逾２﹒７萬例，連續六日破２萬，再
創疫情爆發以來單日新高。國家衛健委公布，４月１０日全國新增確診１１８４宗新型冠狀病毒
肺炎病例，其中境外輸入病例２０宗；本土病例１１６４宗，上海佔最多有９１４宗；吉林有
１８７宗；廣東１９宗，其中廣州１８宗。（ｊｔ）

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