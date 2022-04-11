【東航空難】民航局：空難仍調查中，不能給事故原因和性質下結論

《經濟通通訊社１１日專訊》內地有傳言指，是次東航墜機意外是副駕駛自殺性報復，甚至

有一封遺書在網上流傳。民航局舉行４月第一場新聞發布會，會上回應「東航飛機失事鎖定副駕

駛」等傳聞，稱上述為謠言，已報警。當局又指，「３﹒２１事故」目前還在調查中，不能給事

故原因和性質下結論，民航日常安全管理時間關注包括飛行員在內的空勤人員的思想狀況和心理

狀況，這是民航安全管理工作的重要內容和方法。

中國民航局航空安全辦公室副主任吳世傑表示，「３﹒２１事故」發生後，對民航一線從業

人員的心理和情緒產生一定衝擊，部分員工情緒波動，尤其是部分年輕空勤人員出現應激心理反

應，情緒較低落。民航局對此高度重視，主動採取措施，幫助飛行員、乘務員和安全員紓解心理

壓力，各航空公司已在第一時間按照民航系統長期以來較為完善的製度政策開展相關工作，落實

各項運行安全保障措施，確保空勤人員保持穩定的、積極的思想狀況和心理狀態，全身心投入飛

行安全工作。



＊今年累計實施２５８次熔斷，今年熔斷航班６６４班＊



民航局飛行標準司副司長孔繁偉介紹，熔斷措施自２０２０年６月實施以來，至２０２２年

４月８日，累計實施６７３次熔斷，熔斷航班１５５５班。其中２０２２年以來，累計實施

２５８次熔斷，熔斷航班６６４班。（ｊｔ）

