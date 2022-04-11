【新冠肺炎】佛山五區陸續開展全區核酸檢測，昨增８宗無症狀感染

《經濟通通訊社１１日專訊》新冠疫情在廣東省擴散，繼廣州升級防控措施後，據《央視》
報道，４月１１日起，佛山五區（禪城區、南海區、順德區、高明區、三水區）陸續開展全區核
酸檢測。
廣東省昨日全省新增本土確診病例１９宗，廣州報告１８宗，中山報告１宗；新增本土無症
狀感染者１８宗，廣州報告９宗，深圳報告１宗，佛山報告８宗。（ｗｌ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|開市Good Morning11/04/2022
溫傑：中海油回A因素已反映 料港股短期21000－21200有支持
|財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息 日圓誘發套利交易
|財經熱話11/04/2022
【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫
|香港政情09/04/2022
【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」
|財經熱話08/04/2022
《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切 36元以下可吼！
|財經熱話08/04/2022
廣州房貸利率調降 大行料政策續放鬆利銷售復甦 內房全線上升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰