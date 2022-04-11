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11/04/2022 11:08

【新冠肺炎】佛山五區陸續開展全區核酸檢測，昨增８宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新冠疫情在廣東省擴散，繼廣州升級防控措施後，據《央視》
報道，４月１１日起，佛山五區（禪城區、南海區、順德區、高明區、三水區）陸續開展全區核
酸檢測。
　　廣東省昨日全省新增本土確診病例１９宗，廣州報告１８宗，中山報告１宗；新增本土無症
狀感染者１８宗，廣州報告９宗，深圳報告１宗，佛山報告８宗。（ｗｌ）

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