《廣匯論勢－鄭廣復》歐美息差快速擴大，歐元後市測試一算機會增

《廣匯論勢》本周五為復活節假期，歐洲主要股市及北美股市休市，芝商所（ＣＭＥ）的環

球外匯及商品市場亦暫停交易。不過，本周新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）、加拿大央行

（ＢＯＣ）及歐洲央行（ＥＣＢ）將會公布議息結果，根據經濟師的預測中值，ＲＢＮＺ將會維

持加息步伐，宣布加息０﹒２５厘至１﹒２５厘；ＢＯＣ則預期大幅加息半厘至１厘，而歐洲央

行則料維持商業銀行存款利率在負０﹒５厘水平。



＊紐利率或於今年底達２﹒５厘＊



根據《彭博社》向經濟師所做的調查。預測中值顯示，受訪者預期ＲＢＮＺ在今年５、７、

８、１０、１１月各加息０﹒２５厘，令指標利率室今年底升至２﹒５厘。紐西蘭影子央行貨幣

政策委員會對於本周三（１３日）ＲＢＮＺ應否大幅加息半厘出現分歧，部分認為在通脹高企下

，ＲＢＮＺ應以更進取的步伐加息去應對，但在全球經濟增長不前景不確定及高通脹之間，部分

影子委員認為需要在兩者之間取得平衡，部分認為ＲＢＮＺ應在未來的採取謹慎的加息步伐。



＊加央行料加息半厘並縮表＊



至於ＢＯＣ本周的貨幣政策會議，市場預期將會大幅加息半厘，將指標利率調高至１厘。加

拿大２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上升５﹒７％，是１９９１年８月以來最高，３月份

失業率亦下降０﹒２個百分點至５﹒３％，為１９７６年有月度數據以來最低，就業職位在２月

份大幅增加３３﹒７萬個後，３月份再增加７﹒２５萬個。數據反映加拿大勞工市場表現強勁，

ＢＯＣ預期今年ＧＤＰ增長率將會達到４％，明年則為３﹒５％。

ＢＯＣ行長麥克蘭（Ｔｉｆｆ Ｍａｃｋｌａｍ）在１月份議息會後的新聞發布會表示，央

行在開始加息前仍會大致保持目前的資產負債表規模，但開始加息後，央行將會考慮任由所持政

府債券到期，藉此停止再投資以縮減資產負債表。這預示一旦ＢＯＣ在明天（１３日）議息後宣

布加息，不論是否如市場預期般加半厘，ＢＯＣ亦將啟動縮表！



＊歐元區利率料明年中歸零＊



至於ＥＣＢ，雖然不斷有官員表示應該對抗高通脹（歐元區３月份急升至７﹒５％的歷史新

高），但亦有官員擔心太快加息會影響經濟復甦。不過，根據《彭博社》在４月１至７日向經濟

師進行的調查顯示，３８名回覆的受訪者中位數預期，ＥＣＢ將於今年１２月份將商業銀行存款

利率由負０﹒５厘上調至負０﹒２５厘；３３名預期在２０２３年３月調升至零，並預期維持零

利率至同年６月。不過，按照目前市場對聯儲局加息速度的預測，聯邦基金利率在今年或或已升

至３﹒５厘，如此息差，歐元如何抵擋？歐元兌美元短期失守１﹒０８可能性極高，下一個重要

支持位為１﹒０６００，失守則傾向下試１﹒０３５０，甚至１算！



＊油價或拖累加元下試１﹒３０＊



三隻貨幣之中，筆者較看好紐元及加元，前者料繼續受惠ＲＢＮＺ持續加息，後者亦可望受

惠於ＢＯＣ大幅加息半厘。紐元兌美元在４月５日高見０﹒７０３５後單日轉跌並呈射擊之星形

態，其後反覆下跌，今天在歐洲市早段跌至０﹒６８邊緣後回穩，累積調整幅度已接近１月底以

來最大升幅的３８﹒２％，除非匯價跌穿０﹒６７２８，否則，今年初以來的反彈走勢仍未結束

，後市仍然有望突破０﹒７０。

至於美元兌加元，國際油價回落至１００美元以下令加元受壓，今天美元兌加元升至

１﹒２６６０以上，現處１月底至３月中的密集區底部，ＢＯＣ如在明天（１３日）議息會議宣

布加息半厘，即可抵消聯儲局５月份同樣加息半厘對加元造成的負面影響，相反，加元相對於美

元仍有０﹒２５厘息差優勢，但未來走勢取決於ＢＯＣ的加息行動能否維持這個優勢，美元兌加

元目前仍然處於１﹒２０至１﹒３０大型上落區，若然油價大跌（市場如炒經濟衰退），例如跌

至８０美元水平，則美元兌加元再次挑戰１﹒３０的可能性極高，目前以美國利率前景較明朗，

美元兌加元後市仍然傾向守穩在１﹒２５以上，並向１﹒３０進發機會較大。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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