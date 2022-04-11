【Ａ股震盪】滬綜指挫２﹒６％創指瀉４％，中美利差倒掛外資急撤

《經濟通通訊社１１日專訊》內地新冠疫情持續嚴峻，繼上海後，廣州今日起「封城」抗疫

；加上中國３月ＣＰＩ同比漲幅超預期升至三個月高位，類滯脹風險加劇，Ａ股主要板塊幾乎全

線下跌。分析人士指出，寬鬆預期短暫落空，疫情封鎖措施加大對經濟下行的憂慮，中美十年期

國債利差近１２年來首次倒掛，帶動外資持續流出，以及最新的通脹數據，對市場構成多重壓力

。

滬深股市今早低開，之後滬綜指跌幅不斷擴大，午後跌勢加劇，收跌２﹒６２％，報

３１６７﹒１３點。深成指報１１５２０﹒２１點，跌３﹒６７％，創業板指跌破前低

２４６２﹒１７點，創２０２０年７月以來新低，收挫４﹒２％。各板塊普遍走低，房地產股下

跌；煤炭、水泥、有色金屬股偏軟。

受國內疫情、國際上俄烏衝突帶動全球糧食和能源等大宗商品價格上漲，國家統計局公布，

２０２２年３月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％。漲幅較上月擴大０﹒６個

百分點，創去年１２月以來三個月新高，且高於市場預期的漲１﹒２％。全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，漲幅較上月回落０﹒５個百分點，為連續第五個月升幅收窄，

創１１個月新低，惟仍高於市場預期的漲７﹒９％。分析人士認為，國內仍需對輸入性通脹風險

保持警惕。

人民銀行今日連續６日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購；公開市場本周合計

１９００億逆回購和ＭＬＦ到期。兩市全日成交增４％至９６３７億元。中國和美國１０年期國

債利差近１２年來首次出現倒掛，令市場擔憂人民幣計價資產吸引力減弱；外資今日通過陸股通

淨流出５７﹒６２億元，連續四個交易日淨流出。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１００﹒０７ －３﹒０９

上證綜合指數 ３１６７﹒１３ －２﹒６１ ４３５１﹒００

深證綜合指數 ２０１１﹒４４ －３﹒３３ ５２８６﹒００

上證Ｂ股指數 ２８６﹒４４ －０﹒８７ ２﹒４７

深證Ｂ股指數 １０３９﹒７８ －１﹒６５ ０﹒５９

上證１８０指數 ８７７５﹒７４ －２﹒７９

上證３８０指數 ５６２６﹒８８ －２﹒９４

深證成份指數 １１５２０﹒２１ －３﹒６７

中小創新指數 ２２５５﹒４０ －３﹒５０

深圳創業板指數 ２４６２﹒０４ －４﹒２０

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