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即市新聞

11/04/2022 10:51

《海納智見－荀玉根》春天終會到來

　　《海納智見》引發本輪市場調整的因素是美聯儲加息、俄烏衝突、國內疫情反彈，三個利空
消息漸去。美聯儲加息預期已很高，接下來對股市影響不大了。目前市場預期今年美聯儲總計有
　９－１０　次加息（以一次加息　２５　個點子計算），３　月美聯儲第一次加息靴子落地後
美股大漲，說明加息預期已經被市場消化及反映，我們預計年內其他次加息對市場影響不大了。
俄烏衝突對股市的最大衝擊時刻大概過去了，但若俄烏衝突長時間內未能結束，那麼後續還需要
進一步觀察。國內疫情有望逐漸得到控制，穩增長政策對沖疫情影響。最近深圳疫情基本已經受
控，上海還在積極調整應對措施，從市場表現看，經歷　３　月　２８　日早盤下跌後，最近一
周市場慢慢回升，上證指數一周累計上漲了　２﹒２％，說明疫情對情緒面的衝擊已消化。

　　市場修復的力量在積累。本輪調整的時間和空間已經比較明顯，當前　Ａ　股估值處於歷史
偏低位。穩增長政策是驅動市場修復的正能量。我們認為後續一系列政策措施有望陸續出台。隨
著穩增長政策陸續落地並見到實效，　預計全年　５﹒５％左右的　ＧＤＰ增長能實現，企業盈
利下半年有望企穩回升，我們預計　２２　年全部　Ａ　股歸母淨利潤同比增速　５－８％左右
。今年基本面和政策面背景更像　１２　年，股市形態可能更像　１６　年。從基本面和政策面
角度看，　今年和　１２　年、１６　年都比較類似，都是在宏觀政策發力之下經濟開始企穩，
但結合宏觀經濟周期看來，今年更像　１２　年。股市形態上，如果較為粗略的來看，今年市場
走勢可能同樣類似　１２　年和　１６　年，都是震盪市，但如果進一步從全年指數走勢的高低
形態來看，今年可能更像　１６　年，在年初洗盤挖坑後，低位布局逐步展開。

　　市場慢慢回暖，步步為營。全年震盪市，急跌後趁低吸納。首季度市場出現幅度較大的急跌
，投資者信心遇挫，市場情緒低迷，這就類似於「寒冬」。我們認為「春天」終將會到來，今年
市場的低點大概已經出現，往後看將是吸納時機，驅動力量就是上文所分析的穩增長政策。類似
「夏天」的牛市暫時還不具備條件，維持今年市場震盪格局的判斷，前　２　個半月快速洗盤挖
坑後，低位布局已慢慢展開。上半年低位吸納的配置主線圍繞穩增長政策展開，政策發力有望直
接帶動新舊基建投資的增長。而下半年的主線將慢慢順著經濟復蘇邏輯，因為穩增長政策不斷推
進，下半年經濟增速可能企穩回升，尤其是消費類行業的基本面有望改善。第二季度重點關注穩
增長政策相關的兩個方向：金融地產仍有空間，新基建彈性更大，如低碳經濟、數碼經濟。
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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