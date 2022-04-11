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即市新聞

11/04/2022 16:55

【聚焦人幣】人幣即期收跌６２點報６﹒３６９９，創近兩周新低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６９９，
較上個交易日４時３０分收盤價跌６２點子，兩連跌，且創３月２９日以來近兩周最低。全日在
６﹒３６４６至６﹒３７５５之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌９０點子，報６﹒３７９０。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６４５，較上個交易日升８點子，實現
三連揚，創４月１日以來逾一周新高，上個交易日報６﹒３６５３。

＊料人民幣匯價短期仍能延續平穩走勢＊

　　交易員稱，美債收益率上行支撐美元指數高位震盪，中美利差快速收窄對人民幣造成貶值壓
力，不過短期匯價料仍能延續相對平穩走勢。他們並表示，國內疫情嚴峻引發供應鏈擔憂，短期
中國出口可能面臨下行壓力，另外今日股市重挫也再度加劇資金流出風險，關注市場情緒變化；
利差收窄繼續令境內掉期承壓，一年期掉期早盤跌破６５０點再創近兩年新低。
　　中金公司最新觀點認為，雖然疫情形勢對經濟基本面乃至人民幣匯率的走勢偏負面，但短期
內考慮到境內匯市成交量的低水平，人民幣匯率在跌破關鍵的技術支撐前，或仍保持區間運行，
預測本周美元人民幣匯率區間為６﹒３５－６﹒４０。（ｊｔ）

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