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11/04/2022 09:24

【人行操作】人行百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期逆回
購，中標利率持平２﹒１％。今日零投放零回籠。
　　這是進入４月後逆回購連續６日定在百億元。公開市場本周有４００億元人民幣７天期逆回
購和１５００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期：其中周一、周三、周四、周五各有
１００億７天期逆回購到期，周五另有１５００億１年期ＭＬＦ到期。此外，有７００億元中央
國庫現金定存於周三到期。（ｃａ）

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