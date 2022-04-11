【人行操作】人行百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，中標利率持平２﹒１％。今日零投放零回籠。

這是進入４月後逆回購連續６日定在百億元。公開市場本周有４００億元人民幣７天期逆回

購和１５００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）到期：其中周一、周三、周四、周五各有

１００億７天期逆回購到期，周五另有１５００億１年期ＭＬＦ到期。此外，有７００億元中央

國庫現金定存於周三到期。（ｃａ）

