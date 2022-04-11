【聚焦數據】人行：３月社融存量增１０﹒６％至３２５﹒６４萬億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今年３月末社會融資規模存量為３２５﹒６４

萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１９９﹒８５萬億元，同比增長１１﹒３％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３３萬億元，同比增長０﹒７％；委托貸款餘額

為１０﹒９３萬億元，同比下降１％；信託貸款餘額為４﹒１８萬億元，同比下降３０﹒５％；

未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０８萬億元，同比下降１９﹒５％；企業債券餘額為

３１﹒０６萬億元，同比增長１０﹒２％；政府債券餘額為５４﹒６５萬億元，同比增長１７％

；非金融企業境內股票餘額為９﹒７６萬億元，同比增長１４﹒９％。

從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒４％

，同比高０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比低

０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比

１﹒３％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比低０﹒４個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒５％，同比低０﹒１個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒８％，

同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｄｗ）

