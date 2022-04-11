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11/04/2022 16:05

【聚焦數據】人行：３月社融存量增１０﹒６％至３２５﹒６４萬億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今年３月末社會融資規模存量為３２５﹒６４
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１９９﹒８５萬億元，同比增長１１﹒３％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３３萬億元，同比增長０﹒７％；委托貸款餘額
為１０﹒９３萬億元，同比下降１％；信託貸款餘額為４﹒１８萬億元，同比下降３０﹒５％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０８萬億元，同比下降１９﹒５％；企業債券餘額為
３１﹒０６萬億元，同比增長１０﹒２％；政府債券餘額為５４﹒６５萬億元，同比增長１７％
；非金融企業境內股票餘額為９﹒７６萬億元，同比增長１４﹒９％。
　　從結構看，３月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒４％
，同比高０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比低
０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比
１﹒３％，同比低０﹒７個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比低０﹒４個
百分點；企業債券餘額佔比９﹒５％，同比低０﹒１個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒８％，
同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｄｗ）

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