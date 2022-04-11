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11/04/2022 16:37

【大國博弈】中國稱向塞爾維亞軍售非針對他國，西方憂巴爾幹穩定

　　《經濟通通訊社１１日專訊》外電報道，中國上周六（９日）向俄羅斯盟友塞爾維亞付運一
套地對空防空導彈系統，塞爾維亞成為中「紅旗－２２」地對空導彈系統在歐洲的首個用家。西
方擔心，俄羅斯及中國協助塞爾維亞增強軍備，將促使巴爾干半島爆發另一場戰爭。在北京，外
交部發言人趙立堅在今天舉行的例行記者會上回應表示，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計劃，
中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資，這是中塞雙方年度計劃內合作項目。希
望有關媒體不要過度解讀，這個項目不針對第三方，與當前的局勢也毫無關係。
　　美聯社引述傳媒和軍事專家報道稱，中國空軍六部運－２０運輸機，上周六抵達塞爾維亞首
都貝爾格萊德的機場，據報機上運載的是中國提供的「紅旗－２２」地對空防空導彈系統。在前
往塞爾維亞途中，曾飛越土耳其及保加利亞兩個北約成員國的領空。報道指，中國及塞爾維亞是
在２０１９年達成這套導彈系統的交易。
　　有專家認為，有關舉措展示中國日益增長的勢力正向全球伸展。有軍事雜誌指出，解放軍運
２０在歐洲出現，無論數目多少，都是新發展。（ｗｌ）

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