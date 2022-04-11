【聚焦數據】內地３月ＰＰＩ同比漲幅回落至８﹒３％，仍高於預期

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２２年３月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，漲幅較上月回落０﹒５個百分點，為連續第五個月升幅收窄，
惟仍高於市場預期的漲７﹒９％。３月ＰＰＩ環比上漲１﹒１％。
當月，工業生產者購進價格同比上漲１０﹒７％，環比上漲１﹒３％。
一季度，工業生產者出廠價格比去年同期上漲８﹒７％，工業生產者購進價格上漲
１１﹒３％。（ｗｌ）
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