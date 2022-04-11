【數據解讀】統計局：３月ＣＰＩ環比由漲轉持平，食品價格下降

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，２０２２年３月份，全國居

民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％。漲幅較上月擴大０﹒６個百分點，創三個月新高，且

高於市場預期的漲１﹒２％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，３月份，受國內多點散發

疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，ＣＰＩ環比持平，同比漲幅有所擴大。

據測算，在３月份１﹒５％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒４個百分點，

新漲價影響約為１﹒１個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ繼續保持穩定，３月份同比

上漲１﹒１％，漲幅與２月份相同。



＊能源價格帶動非食品價格環比上漲＊



從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒６％轉為持平。其中，食品價格由上月上漲１﹒４％轉為

下降１﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒２２個百分點。食品中，受節後消費需求回落及供給充足

等因素影響，豬肉價格下降９﹒３％，雞肉、鴨肉、牛肉、羊肉、水產品和鮮果價格降幅在

１﹒０％－２﹒３％之間；受國際小麥、玉米和大豆等價格上漲及國內疫情影響，面粉、食用植

物油、鮮菜和雞蛋價格分別上漲１﹒７％、０﹒６％、０﹒４％和０﹒３％。

非食品價格上漲０﹒３％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２５個

百分點。非食品中，工業消費品價格上漲１﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點，主要是能

源價格上漲帶動。工業消費品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲７﹒２％、７﹒８％和

６﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２９個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲０﹒３％。服

務價格由上月持平轉為下降０﹒２％。其中，節後需求回落疊加疫情影響，飛機票、電影及演出

票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降１０﹒０％、７﹒６％、３﹒５％和２﹒６％。



＊鮮菜價格同比漲１７﹒２％＊



從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點。其中，食品價格下降

１﹒５％，降幅比上月收窄２﹒４個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒２８個百分點。食品中，豬

肉價格下降４１﹒４％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點；鮮菜價格由上月下降０﹒１％轉為上

漲１７﹒２％；食用植物油、鮮果和水產品價格分別上漲６﹒１％、４﹒３％和４﹒２％，漲幅

均有回落；面粉價格上漲４﹒６％，漲幅擴大１﹒９個百分點。

非食品價格上漲２﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒７７個

百分點。非食品中，工業消費品價格上漲３﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點。其中，汽

油、柴油和液化石油氣價格分別上漲２４﹒６％、２６﹒９％和２７﹒１％，漲幅均有擴大；扣

除能源的工業消費品價格上漲０﹒７％。服務價格上漲１﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分

點。其中，飛機票價格由上月上漲１８﹒０％轉為下降０﹒２％；景點門票和在外住宿價格分別

上漲０﹒７％和０﹒６％，漲幅均有回落。（ｗｌ）

