【數據解讀】統計局：大宗商品價格等影響，３月ＰＰＩ環比漲幅擴

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２２年３月份，全國工業生產者出廠價

格（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，漲幅較上月回落０﹒５個百分點，為連續第五個月升幅收窄，

惟仍高於市場預期的漲７﹒９％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，３月份，受國際大宗

商品價格上漲等因素影響，ＰＰＩ環比上漲，同比漲幅繼續回落。

據測算，在３月份８﹒３％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為６﹒８個百

分點，新漲價影響約為１﹒５個百分點。



＊石油、有色金屬等相關行業價格繼續上漲＊



從環比看，ＰＰＩ上漲１﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點。其中，生產資料價格上

漲１﹒４％，漲幅擴大０﹒７個百分點；生活資料價格上漲０﹒２％，漲幅擴大０﹒１個百分點

。地緣政治等因素推動國際大宗商品價格持續上行，帶動國內石油、有色金屬等相關行業價格繼

續上漲。其中石油和天然氣開采業價格上漲１４﹒１％，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲

７﹒９％，化學纖維製造業價格上漲２﹒０％，化學原料和化學製品製造業價格上漲１﹒８％；

有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲２﹒７％。上述行業合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒７７個百分

點，佔總漲幅的七成。

煤炭、鋼材價格有所上漲。煤炭開採和洗選業價格上漲２﹒５％，黑色金屬冶煉和壓延加工

業價格上漲１﹒４％。另外，燃氣生產和供應業價格上漲３﹒７％，農副食品加工業價格上漲

１﹒２％；紡織服裝服飾業價格下降０﹒３％。



＊ＰＰＩ同比漲幅回落主因去年同期基數較高＊



從同比看，ＰＰＩ上漲８﹒３％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點，主要是去年同期基數較

高。其中，生產資料價格上漲１０﹒７％，漲幅回落０﹒７個百分點；生活資料價格上漲

０﹒９％，漲幅與上月相同。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３７個，比上月增加

１個。

主要行業中，價格漲幅回落的有：有色金屬冶煉和壓延加工業上漲１８﹒３％，回落２﹒１

個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲１５﹒７％，回落４﹒０個百分點；黑色金屬冶煉和

壓延加工業上漲９﹒４％，回落３﹒５個百分點；化學纖維製造業上漲４﹒５％，回落６﹒９個

百分點。

價格漲幅擴大的有：煤炭開採和洗選業上漲５３﹒９％，擴大８﹒５個百分點；石油和天然

氣開採業上漲４７﹒４％，擴大５﹒５個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲３２﹒８％，

擴大２﹒６個百分點；電力熱力生產和供應業上漲８﹒７％，擴大０﹒２個百分點。（ｗｌ）

