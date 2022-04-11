  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 13:37

【數據解讀】中原銀行：輸入性通脹壓力大，料ＣＰＩ續小幅走高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》受國內疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，內地３月居
民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％，創三個月高位，高於市場預期；工業生產者出廠
價格指數（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，亦高於預期，但連續五個月升幅收窄，創１１個月最低
。中原銀行首席經濟學家王軍指出，短期來看，下游需求及豬肉價格走勢仍是決定中國ＣＰＩ走
勢的重要變量，大幅推升ＣＰＩ的可能性較小，ＣＰＩ未來仍將維持溫和上行的態勢。如果二季
度油價依然高企，再疊加受疫情影響的蔬菜價格走高、豬肉基數下行及運輸成本抬升等因素，則
ＣＰＩ將在「豬油共振」下繼續小幅走高。
　　報告稱，３月ＣＰＩ上行和ＰＰＩ下行使得剪刀差繼續收斂，這意味著中下游企業的利潤有
所改善。同時，俄烏危機仍未緩解，未來仍將對商品供給及供給預期產生直接影響，以能源、農
產品和部分有色金屬為代表的國際大宗商品價格仍可能在高位震盪，這將給中國帶來較大的輸入
性通脹壓力。
　　國際通脹向國內的傳導、上游向下游的傳導將不可避免，如果不能採取有效措施加以應對，
終端產品的通脹也會逐步加劇，其結果將推高今年ＣＰＩ漲幅，並對貨幣政策形成掣肘。但就短
期而言，仍有必要盡快降準降息，提供充裕的流動性，以給企業特別是中小企業減輕負擔，支持
實體經濟發展。（ｗｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/04/2022
受累疫情蔚來宣布停產兼加價　車股全線急跌
FOCUS11/04/2022
【FOCUS】輸入性通脹壓力增　統一大市場策安全
香港要聞11/04/2022
【新冠肺炎】中小幼院19日起分階級恢復面授　師生須每日快測
財經熱話11/04/2022
【車股捱沽】長汽曾瀉15%　溫傑拆解三大成因！（有片）
大行報告11/04/2022
【大行炒D乜】高盛恢復追縱阿里騰訊小米　降中鐵目標價
開市Good Morning11/04/2022
溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金