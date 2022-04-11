【數據解讀】中原銀行：輸入性通脹壓力大，料ＣＰＩ續小幅走高

《經濟通通訊社１１日專訊》受國內疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，內地３月居

民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％，創三個月高位，高於市場預期；工業生產者出廠

價格指數（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，亦高於預期，但連續五個月升幅收窄，創１１個月最低

。中原銀行首席經濟學家王軍指出，短期來看，下游需求及豬肉價格走勢仍是決定中國ＣＰＩ走

勢的重要變量，大幅推升ＣＰＩ的可能性較小，ＣＰＩ未來仍將維持溫和上行的態勢。如果二季

度油價依然高企，再疊加受疫情影響的蔬菜價格走高、豬肉基數下行及運輸成本抬升等因素，則

ＣＰＩ將在「豬油共振」下繼續小幅走高。

報告稱，３月ＣＰＩ上行和ＰＰＩ下行使得剪刀差繼續收斂，這意味著中下游企業的利潤有

所改善。同時，俄烏危機仍未緩解，未來仍將對商品供給及供給預期產生直接影響，以能源、農

產品和部分有色金屬為代表的國際大宗商品價格仍可能在高位震盪，這將給中國帶來較大的輸入

性通脹壓力。

國際通脹向國內的傳導、上游向下游的傳導將不可避免，如果不能採取有效措施加以應對，

終端產品的通脹也會逐步加劇，其結果將推高今年ＣＰＩ漲幅，並對貨幣政策形成掣肘。但就短

期而言，仍有必要盡快降準降息，提供充裕的流動性，以給企業特別是中小企業減輕負擔，支持

實體經濟發展。（ｗｌ）

