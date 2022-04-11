【數據解讀】分析：ＣＰＩ向３％進發類滯脹風險增，降準作用不大

《經濟通通訊社１１日專訊》內地３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％，創
三個月高位，高於市場預期；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比上漲８﹒３％，亦高於預
期，但連續五個月升幅收窄，創１１個月最低。德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，食品
價格最近應該是在上升的，並沒有在３月ＣＰＩ中反映出來，可能在４月數據中有所反映。今年
ＣＰＩ同比漲幅大概率不會落在市場普遍預期的１－２％區間內，可能會向３％進發。
周浩認為，後續如果經濟形勢不好，那麼類滯脹的風險還是比較大的。貨幣政策方面，目前
情形下降準的作用其實不是很大。
＊必需性消費品價格受「囤貨」帶動上行＊
保銀資本管理公司首席經濟學家張智威亦提及，鑒於許多城市封控、內需疲弱，中國ＣＰＩ
整體料在低位。彈性消費品支出料大幅下降，不過彈性較小的必需性消費品價格受「囤貨」帶動
，可能上行。
盡管國常會傳遞出寬鬆信號，但人行並沒有降準或調降政策利率。通脹並非貨幣政策的掣肘
，目前看來中美十年期國債利差收窄可能是制約因素。人行可能更青睞增加貸款供應，而非降準
或降息。（ｗｌ）
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