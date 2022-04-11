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11/04/2022 16:03

【聚焦數據】內地３月新增人民幣貸款３﹒１３萬億元，多於預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，３月份，人民幣貸款增加３﹒１３萬億元（人
民幣．下同），同比多增３９５１億元，環比３月更多增１﹒９萬億元或１﹒５４倍，多於市場
預期的增２﹒６７５萬億元。３月末，本外幣貸款餘額２０７萬億元，同比增長１１％。月末人
民幣貸款餘額２０１﹒０１萬億元，同比增長１１﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期低
１﹒２個百分點。
　　一季度人民幣貸款增加８﹒３４萬億元，同比多增６６３６億元。分部門看，住戶貸款增加
１﹒２６萬億元，其中，短期貸款增加１９４３億元，中長期貸款增加１﹒０７萬億元；企（事
）業單位貸款增加７﹒０８萬億元，其中，短期貸款增加２﹒２３萬億元，中長期貸款增加
３﹒９５萬億元，票據融資增加８０２７億元；非銀行業金融機構貸款減少８１億元。
　　３月末，外幣貸款餘額９４３２億美元，同比增長２﹒９％。一季度外幣貸款增加３０５億
美元，同比少增１９０億美元。３月份，外幣貸款減少１２５億美元，同比多減１４３億美元。

＊３月末本外幣存款餘額同比增９﹒９％＊

　　存款方面，３月份，人民幣存款增加４﹒４９萬億元，同比多增８５７７億元。３月末，本
外幣存款餘額２４９﹒７４萬億元，同比增長９﹒９％。月末人民幣存款餘額２４３﹒１萬億元
，同比增長１０％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和０﹒１個百分點。
　　一季度人民幣存款增加１０﹒８６萬億元，同比多增２﹒５１萬億元。其中，住戶存款增加
７﹒８２萬億元，非金融企業存款增加１﹒３９萬億元，財政性存款增加３４２６億元，非銀行
業金融機構存款增加５７４４億元。
　　３月末，外幣存款餘額１﹒０５萬億美元，同比增長９﹒４％。一季度外幣存款增加４９４
億美元，同比少增１８１億美元。３月份，外幣存款減少７５億美元，同比多減２６億美元。
（ｗｌ）

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