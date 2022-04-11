【聚焦數據】內地３月社融增量４﹒６５萬億人幣，顯著多於預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，３月份，社會融資規模增量為

４﹒６５萬億元（人民幣．下同），比上年同期多１﹒２８萬億元，環比２月多增３﹒４６萬億

元或２﹒９倍，亦顯著多於市場預期的增３﹒７萬億元。

２０２２年一季度社會融資規模增量累計為１２﹒０６萬億元，比上年同期多１﹒７７萬億

元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加８﹒３４萬億元，同比多增４２５８億元；對實體

經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加１７５０億元，同比少增９５億元；委托貸款增加４６０億

元，同比多增５１０億元；信託貸款減少１６９０億元，同比少減１８７９億元；未貼現的銀行

承兌匯票增加７９１億元，同比少增２４５４億元；企業債券淨融資１﹒３１萬億元，同比多

４０５０億元；政府債券淨融資１﹒５８萬億元，同比多９２３８億元；非金融企業境內股票融

資２９８２億元，同比多５１５億元。

從結構看，一季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６９﹒１％，同比低

７﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比１﹒５％，同比低０﹒３個百分點

；委托貸款佔比０﹒４％，同比高０﹒４個百分點；信託貸款佔比負１﹒４％，同比高２﹒１個

百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比０﹒７％，同比低２﹒５個百分點；企業債券佔比

１０﹒９％，同比高２﹒１個百分點；政府債券佔比１３﹒１％，同比高６﹒７個百分點；非金

融企業境內股票融資佔比２﹒５％，同比高０﹒１個百分點。（ｗｌ）

