【ＦＯＣＵＳ】輸入性通脹壓力增，統一大市場策安全

【ＦＯＣＵＳ】聯合國糧農組織 （ＦＡＯ） 食品價格指數 （ＦＦＰＩ） ３月刷新紀

錄新高之際，中國３月ＣＰＩ數據卻顯示食品價格按年下降１﹒５％，細看分項原來另有玄機。

另一邊廂，ＰＰＩ按年漲幅因高基數效應繼續回落，藏不住原油、煤炭、水泥、鐵礦石、銅等居

高不下。



＊鮮菜、食油、麵粉、油煤價齊升＊



「歐洲糧倉」烏克蘭戰火持續，令去年漲近三成的全球糧食價格雪上加霜，聯合國糧農組織

（ＦＡＯ） 食品價格指數 （ＦＦＰＩ） ３月高見１５９﹒３，按月漲近１３％錄１９９０

年有紀錄以來最高，其中穀物

類分項更按月飆逾１７％。

不過，糧食危機陰雲似暫未籠罩中國，國家統計局公布，３月居民消費價格（ＣＰＩ）按年

升

１﹒５％（預期：１﹒２％），其中食品價格降１﹒５％；環比看，ＣＰＩ持平，食品價格降

１﹒２％。何解？玄機就在

「豬二哥」價格自由落體（按年跌４１％），對沖ＣＰＩ漲幅高逾－０﹒８個百分點。不計豬肉

，當月鮮菜、

食用植物油、麵粉按年分別漲１７﹒２％、６﹒１％、４﹒６％。

再看工業生產者出廠價格（ＰＰＩ），３月按年升８﹒３％（預期：７﹒９％），為連續５

個月漲幅收窄，統計

局對此解讀為去年同期基數較高。分項看，煤炭開採、石油和天然氣開採兩大行業的出廠價格，

實際按年漲幅高達５４％、４７％。



＊總理坦承「突發因素超出預期」＊



鑒於烏克蘭貢獻全球葵花籽油、玉米、小麥的份額分別高達約５０％、１５％、１０％，而

早前位於

東北糧食重鎮的吉林等地因疫情陷於封鎖同恐影響春耕，加上本土疫情遍地開花刺激民眾大手採

購囤糧，下半年食品價格勢易升難跌。至於其他高企的油、氣、煤、銅等大宗商品，摩通的最新

預測是或再漲４０％，因投資者持續增加配置持倉。

鑒於此，儘管中國目前通脹形勢總體穩定，但總理李克強仍坦承「有些突發因素超出預期」

，強調穩定物價必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵；要不誤農時抓好春耕生產，做

好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。

異曲同工的是，國務院最新發布《加快建設全國統一大市場的意見》，覆蓋土地和勞動力市

場、資本市場、技術和數據市場、能源市場、生態環境市場，旨在以系統協同解決不同地方政府

、市場主體、新舊產業等之間的不平衡，維護市場穩定和經濟安全。

