  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 13:06

【ＦＯＣＵＳ】輸入性通脹壓力增，統一大市場策安全

　　【ＦＯＣＵＳ】聯合國糧農組織　（ＦＡＯ）　食品價格指數　（ＦＦＰＩ）　３月刷新紀
錄新高之際，中國３月ＣＰＩ數據卻顯示食品價格按年下降１﹒５％，細看分項原來另有玄機。
另一邊廂，ＰＰＩ按年漲幅因高基數效應繼續回落，藏不住原油、煤炭、水泥、鐵礦石、銅等居
高不下。

＊鮮菜、食油、麵粉、油煤價齊升＊

　　「歐洲糧倉」烏克蘭戰火持續，令去年漲近三成的全球糧食價格雪上加霜，聯合國糧農組織
（ＦＡＯ）　食品價格指數　（ＦＦＰＩ）　３月高見１５９﹒３，按月漲近１３％錄１９９０
年有紀錄以來最高，其中穀物
類分項更按月飆逾１７％。
　　不過，糧食危機陰雲似暫未籠罩中國，國家統計局公布，３月居民消費價格（ＣＰＩ）按年

１﹒５％（預期：１﹒２％），其中食品價格降１﹒５％；環比看，ＣＰＩ持平，食品價格降
１﹒２％。何解？玄機就在
「豬二哥」價格自由落體（按年跌４１％），對沖ＣＰＩ漲幅高逾－０﹒８個百分點。不計豬肉
，當月鮮菜、
食用植物油、麵粉按年分別漲１７﹒２％、６﹒１％、４﹒６％。
　　再看工業生產者出廠價格（ＰＰＩ），３月按年升８﹒３％（預期：７﹒９％），為連續５
個月漲幅收窄，統計
局對此解讀為去年同期基數較高。分項看，煤炭開採、石油和天然氣開採兩大行業的出廠價格，
實際按年漲幅高達５４％、４７％。

＊總理坦承「突發因素超出預期」＊

　　鑒於烏克蘭貢獻全球葵花籽油、玉米、小麥的份額分別高達約５０％、１５％、１０％，而
早前位於
東北糧食重鎮的吉林等地因疫情陷於封鎖同恐影響春耕，加上本土疫情遍地開花刺激民眾大手採
購囤糧，下半年食品價格勢易升難跌。至於其他高企的油、氣、煤、銅等大宗商品，摩通的最新
預測是或再漲４０％，因投資者持續增加配置持倉。
　　鑒於此，儘管中國目前通脹形勢總體穩定，但總理李克強仍坦承「有些突發因素超出預期」
，強調穩定物價必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵；要不誤農時抓好春耕生產，做
好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。
　　異曲同工的是，國務院最新發布《加快建設全國統一大市場的意見》，覆蓋土地和勞動力市
場、資本市場、技術和數據市場、能源市場、生態環境市場，旨在以系統協同解決不同地方政府
、市場主體、新舊產業等之間的不平衡，維護市場穩定和經濟安全。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS11/04/2022
【FOCUS】輸入性通脹壓力增　統一大市場策安全
香港要聞11/04/2022
【新冠肺炎】中小幼院19日起分階級恢復面授　師生須每日快測
財經熱話11/04/2022
【車股捱沽】長汽曾瀉15%　溫傑拆解三大成因！（有片）
大行報告11/04/2022
【大行炒D乜】高盛恢復追縱阿里騰訊小米　降中鐵目標價
開市Good Morning11/04/2022
溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持
財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金