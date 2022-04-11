【新冠肺炎】京東首批捐贈母嬰物資已送達上海親子方艙醫院

《經濟通通訊社１１日專訊》上海昨日新增９１４宗本土確診和２５１７３宗本土無症狀感

染者。內地傳媒報道，京東集團（０９６１８）副總裁王文博表示京東聚焦民生物資，重點加大

食品、母嬰、藥品等物資的供應力。

王文博稱，通過全國緊急調撥，目前首批重點保障物資已經通過京東物流專人專車運抵上海

，包括超８萬件母嬰物資，比如嬰幼兒奶粉、紙尿褲，超１０萬件藥品及防疫物資，還有１０噸

來自新疆的羊肉等。除了送達消費者手中，部分奶粉已送到上海兒童醫學中心，用於保障「親子

方艙醫院」收治的嬰幼兒需求。

王文博表示，在嚴格遵守疫情防控要求的前提下，盡全力為大家多送貨、快送貨。京東物流

加大運力投入並大量使用智能物流技術提高效率，調配首批約２０００名快遞小哥，為上海一線

提供運營保障和物資派送服務，同時調運最新的第五代無人智能快遞車，在封控區域開展無接觸

配送。後續還將持續追加無人車。

此外，阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼資深副總裁肖水賢在發布會上介紹，過去一周，

餓了麼已新增２８００名騎手重返崗位，努力解決最後１公里、最後１百米配送瓶頸。（ｃａ）

