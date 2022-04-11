  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 09:04

【新冠肺炎】京東首批捐贈母嬰物資已送達上海親子方艙醫院

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上海昨日新增９１４宗本土確診和２５１７３宗本土無症狀感
染者。內地傳媒報道，京東集團（０９６１８）副總裁王文博表示京東聚焦民生物資，重點加大
食品、母嬰、藥品等物資的供應力。
　　王文博稱，通過全國緊急調撥，目前首批重點保障物資已經通過京東物流專人專車運抵上海
，包括超８萬件母嬰物資，比如嬰幼兒奶粉、紙尿褲，超１０萬件藥品及防疫物資，還有１０噸
來自新疆的羊肉等。除了送達消費者手中，部分奶粉已送到上海兒童醫學中心，用於保障「親子
方艙醫院」收治的嬰幼兒需求。
　　王文博表示，在嚴格遵守疫情防控要求的前提下，盡全力為大家多送貨、快送貨。京東物流
加大運力投入並大量使用智能物流技術提高效率，調配首批約２０００名快遞小哥，為上海一線
提供運營保障和物資派送服務，同時調運最新的第五代無人智能快遞車，在封控區域開展無接觸
配送。後續還將持續追加無人車。
　　此外，阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼資深副總裁肖水賢在發布會上介紹，過去一周，
餓了麼已新增２８００名騎手重返崗位，努力解決最後１公里、最後１百米配送瓶頸。（ｃａ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易
財經熱話11/04/2022
【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫
香港政情09/04/2022
【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」
財經熱話08/04/2022
《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！
財經熱話08/04/2022
廣州房貸利率調降　大行料政策續放鬆利銷售復甦　內房全線上升
中國故事08/04/2022
《神州經脈》上海封城全員檢測持續　滬指周跌1%　收水創兩月大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金