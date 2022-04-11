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即市新聞

11/04/2022 12:37

《融天納地－溫天納》需持續觀察疫情及宏觀數據變化

　　《融天納地》國務院聯防聯控機制強調堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，預計短期內
上海市和吉林省將繼續採取管控措施，目前疫情對地第二季度經濟仍將有若干影響。從供應領域
看，這輪疫情對製造業和服務業形成衝擊，服務業回落幅度較為明顯。在供應鏈領域，３月中旬
起內地物流流量下滑幅度明顯超過季節性。而從需求領域看，受這輪疫情影響，實物消費、服務
消費和商品房銷售均進一步回落。在投資領域，從水泥和瀝青開工率看，基建開工和施工面臨一
定壓力。出口方面，上海和深圳港口運量佔比高，疫情對港口流量影響幅度較大，將對３月及４
月的出口形成一定的壓抑。
　
　　預計後續國家政策將依據疫情變化加大「穩增長」政策實施力度，筆者觀察本月６日召開的
國務院常務會議，會議指出市場主體困難明顯增加，新的下跌壓力進一步加大。財政政策方面提
出對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度。而貨幣政策
方面指出適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能。在這前提下
，國家後續政策將依據疫情動態變化情況，加大財政政策和貨幣政策實施力度。
　
　　自４月以來，內地疫情挑戰仍未解除，其中，自３月２８日開始的上海防疫防控措施落實已
超１０天。因上海是國家物流中心，疫情對經濟定有一定的影響。疫情主要是直接導致供需，石
化、電子產業鏈物流放緩最多，東北、長三角物流跌幅較大。縱觀形勢。在疫情下，物流不暢順
對經濟的影響是存在的，尤其是因物流不暢順導致生產流程受阻，但不會完全中斷。往後，筆者
認為需要密切觀察疫情的持續時間，而消費、工業增加值、季度ＧＤＰ增長將會成為關鍵點。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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