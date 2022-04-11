《匯市一周－徐惠芳》觀望歐紐加議息，美元續強

《匯市一周》市場關注，周二（１２日）德國及美國分別公布３月消費者物價指數ＣＰＩ，

３月期間國際能源價格高企，足以令當地通脹高踞不下，俄烏戰事引發農產品及工業用金屬原材

料價格上漲等問題，通脹水平可能再創歷史新高。各國官員對通脹問題的言論，或引起債股及匯

市波動。



展望本周，美國通脹數據、藍籌業績及歐洲央行的議息將是市場關注焦點。周二公布的美國

３月消費物價指數（ＣＰＩ）。經濟師預期，３月ＣＰＩ按年升８﹒５％，再創下４０年新高，

按月升１﹒２４％。美國２月ＣＰＩ按年升７﹒９％，是４０年新高。



周三（１３日）美國公布生產價格指數，周四零售銷貨值與消費情緒指數，周五（１５日）

紐約州製造業指數與工業生產等。多名聯儲局高官也會在本周發表公開演說。



歐洲央行於周四（１４日）公布的議息結果。市場普遍預期，歐央行將維持貨幣政策不變，

但市場關注鷹派委員能否逼使央行改變語調，暗示今年將啟動加息。加拿大與紐西蘭央行周三

（１３日）議息，市場普遍預期兩國央行也會加息半厘。



技術上，歐元兌美元１﹒０８關口可視為短期重要支持位，若反彈將留意１﹒１１或

１﹒１２範圍。周三英國公布３月ＣＰＩ，市場正留意通脹水平會否突破歷史高位，刺激英鎊間

接利好歐元。



面對全球高通脹形勢，周三新西蘭和加拿大央行宣布議息結果。市場預期，兩國議息將會加

息，料紐儲行將加息２５基點至１﹒２５％，加拿大央行預期加息５０基點至１﹒０％。若兩國

央行加息幅度較預期高，可能觸發匯率上升。相反，加息幅度僅符合預期或沒有如預期加息將影

響匯率下調。留意央行決策者對未來政策展望。



市場預期，今年美聯儲還將加息超過２２５個基點，美聯儲達不到預期的風險，肯定大於超

出預期的風險。美元上行趨勢已經開始動搖，但在歐元和日圓找到底部支持之前，美元指數仍然

是上行。



聖路易斯聯儲主席布拉德周四繼續就通脹發出警告，他是今年聯邦公開市場委員會中，有投

票權的委員，也是眾所周知的鷹派人士。他認為，在美聯儲目標聯邦基金利率出現實際變化之前

，抵押貸款利率和國債收益率就已經攀升，但美聯儲在抗擊通脹方面仍然落後於形勢。



芝加哥聯儲主席埃文斯和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周四支持加息，但相對鴿派，兩人在

２０２２年都沒有投票權。美匯指數現時在１００﹒００水平整固，趨勢往上，下方支持

９９﹒３５、９８﹒８０、９８﹒３０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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