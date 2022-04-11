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即市新聞

11/04/2022 15:04

《匯市一周－徐惠芳》觀望歐紐加議息，美元續強

　　《匯市一周》市場關注，周二（１２日）德國及美國分別公布３月消費者物價指數ＣＰＩ，
３月期間國際能源價格高企，足以令當地通脹高踞不下，俄烏戰事引發農產品及工業用金屬原材
料價格上漲等問題，通脹水平可能再創歷史新高。各國官員對通脹問題的言論，或引起債股及匯
市波動。
　
　　展望本周，美國通脹數據、藍籌業績及歐洲央行的議息將是市場關注焦點。周二公布的美國
３月消費物價指數（ＣＰＩ）。經濟師預期，３月ＣＰＩ按年升８﹒５％，再創下４０年新高，
按月升１﹒２４％。美國２月ＣＰＩ按年升７﹒９％，是４０年新高。
　
　　周三（１３日）美國公布生產價格指數，周四零售銷貨值與消費情緒指數，周五（１５日）
紐約州製造業指數與工業生產等。多名聯儲局高官也會在本周發表公開演說。
　
　　歐洲央行於周四（１４日）公布的議息結果。市場普遍預期，歐央行將維持貨幣政策不變，
但市場關注鷹派委員能否逼使央行改變語調，暗示今年將啟動加息。加拿大與紐西蘭央行周三
（１３日）議息，市場普遍預期兩國央行也會加息半厘。
　
　　技術上，歐元兌美元１﹒０８關口可視為短期重要支持位，若反彈將留意１﹒１１或
１﹒１２範圍。周三英國公布３月ＣＰＩ，市場正留意通脹水平會否突破歷史高位，刺激英鎊間
接利好歐元。
　
　　面對全球高通脹形勢，周三新西蘭和加拿大央行宣布議息結果。市場預期，兩國議息將會加
息，料紐儲行將加息２５基點至１﹒２５％，加拿大央行預期加息５０基點至１﹒０％。若兩國
央行加息幅度較預期高，可能觸發匯率上升。相反，加息幅度僅符合預期或沒有如預期加息將影
響匯率下調。留意央行決策者對未來政策展望。
　
　　市場預期，今年美聯儲還將加息超過２２５個基點，美聯儲達不到預期的風險，肯定大於超
出預期的風險。美元上行趨勢已經開始動搖，但在歐元和日圓找到底部支持之前，美元指數仍然
是上行。
　
　　聖路易斯聯儲主席布拉德周四繼續就通脹發出警告，他是今年聯邦公開市場委員會中，有投
票權的委員，也是眾所周知的鷹派人士。他認為，在美聯儲目標聯邦基金利率出現實際變化之前
，抵押貸款利率和國債收益率就已經攀升，但美聯儲在抗擊通脹方面仍然落後於形勢。
　
　　芝加哥聯儲主席埃文斯和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周四支持加息，但相對鴿派，兩人在
２０２２年都沒有投票權。美匯指數現時在１００﹒００水平整固，趨勢往上，下方支持
９９﹒３５、９８﹒８０、９８﹒３０。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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