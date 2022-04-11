《師傅教路－黃瑋傑》彩客化學主營業務穩定，生產能力持續提升

《師傅教路》彩客化學（０１９８６）宣布其非全資附屬公司河北彩客新材料科技已向全國

股轉公司遞交正式掛牌申請。全國股轉公司是全國中小企業股份轉讓系統的運營機構，而全國中

小企業股份轉讓系統乃供中國中小企業出售現有股份或進行新股私募配售的股票買賣平台。



＊去年純利增５７％，磷酸鐵產線升級改造＊



彩客化學主要從事生產和銷售染料、顏料、農業化學品中間體及電池材料等多種精細化學品

，其產品銷售至亞洲、歐洲和南北美洲等區域。集團主營業務保持穩定，並且佔據主要市場地位

。於截至２０２１年１２月３１日止年度集團整體收益較２０２０年同期增加３９﹒７％至

１７﹒８１億元人民幣，主要由於染料中間體及顏料中間體銷量上升及由於集團於２０２１年６

月完成磷酸鐵產線升級，磷酸鐵已逐步量產，使電池材料產品銷量及平均銷售價格上升所致。集

團純利為２﹒２７億元，增長５７﹒１％，純利率由２０２０年的１１﹒３％上升至１２﹒８％

。以每股盈利０﹒２２元人民幣計算，現價往績市盈率僅約５倍。董事會建議宣派末期股息每股

０﹒０６８元人民幣，連同中期股息每股０﹒０３９元人民幣，全年共派息０﹒１０７元人民幣

，現價股息率接近１０％。

按產品劃分，染料中間體產品收益為７﹒８９億元同比增長３３﹒７％，佔集團整體收益

４４﹒３％；農業化學品中間體產品收益為４﹒６３億元，增長１１﹒６％佔整體收益２６％；

這兩個因素導致板塊收益較２０２０年增長２４﹒６％。顏料中間體產品收益為３﹒５３億元，

增長３９﹒２％，佔整體收益１９﹒８％。電池材料板塊產品收益為１﹒７３億元，大幅增長

２０１５﹒９％，主要由於集團於去年６月完成其磷酸鐵產線升級改造，將現有磷酸鐵產線產能

從每年１﹒５萬噸提高至２萬噸並於今年３月提升至３萬噸。隨著磷酸鐵逐步量產，加上市場需

求強勁，磷酸鐵產品的產量、銷量及市場價格均大幅提升。集團將在山東彩客新材料開工建設的

新磷酸鐵產線一期產能從每年２﹒５萬噸提高至每年５萬噸，預計今年底前完工。屆時將擁有兩

個生產基地合計每年８萬噸磷酸鐵產品生產能力，大幅提升在磷酸鐵行業影響力。



＊持續研發新產品，建議於１﹒３元買入＊



在傳統核心業務方面，集團持續研發新產品，去年完成了新材料產品ＢＰＤＡ的中試研究及

開發。為了新產品ＢＰＤＡ盡快投入生產，集團將ＢＰＤＡ產線建設從山東彩客新材料調整到河

北彩客新材料。ＢＰＤＡ生產線的建設將分為兩期，第一期的目標是在２０２２年底前完成產能

為每年３００噸的生產線建設，並將在第一期生產線生產穩定並考慮市場狀況後開始第二期每年

２００噸產能的生產線建設。建議買入價１﹒３元，目標１﹒４５元，止蝕位１﹒２２元。《輝

立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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