《陶冬天下－陶冬》聯儲收緊債市遭殃，中國寬鬆地產鬆綁

《陶冬天下》美聯儲投下一枚深水炸彈，炸沉了美國債市。上周公布的３月ＦＯＭＣ會議紀

要顯示，聯儲計畫在五月會議上加大加息力度，並開啟縮表程式，其決心之大、態度之鷹，出乎

交易員的預期，美債遭到拋售。美國國債在今年第一季度走出了１９７３年以來最差的季度表現

，進入４月份後市況繼續惡化。由於聯儲大談縮表，其資產組合中重倉的十年期債券受到最大創

傷，十年期國債利率突破２﹒７％，達到２０１９年１月以來的高位。十年期對兩年期國債的利

差翻為正值，但是市場對經濟衰退的擔憂並沒有因此而改善，全球股市亦顯疲軟，美股也出現一

個月來最大的單周跌幅。



俄羅斯加強了對烏東地區的軍事行動，不過油價繼續下探，ＩＥＡ３１個成員國宣布在未來

六個月釋放１億２０００萬桶原油儲備，包括美國之前宣布釋出的６０００萬桶原油，布倫特石

油價格在每桶１００美元上下激烈舞動。美元指數一度升破１００，收在９９﹒８５的近一年高

位，日圓貶值。所有基金都在根據聯儲的暗示作出風險權重上的調整、資產配置上的調整。黃金

上周有波幅無漲幅。在盧布收復匯率失地後，俄羅斯央行大幅減息。



美國國債繼續遭遇罕見的拋售，今年以來債市表現是五十年來最差的，市場擔心美國經濟承

受不了聯儲的激進式加息。候任聯儲副主席布拉納達在一場公開演講中表示，「一直通脹是聯儲

的頭等大事」，更直言「如果需要，聯儲應該在今年就把聯儲利率推升到中性水準」。官方和市

場公認的中性利率為２﹒４％，也就是說她隱含的說法為今年聯儲利率需要加息九碼。布拉納達

是白宮的紅人，鮑威爾的副手，ＦＯＭＣ成員中最大的鴿派人物，她的強硬表態出乎交易員的預

料。



無獨有偶，在剛剛公布的ＦＯＭＣ三月份會議紀要顯示，美國貨幣當局準備激進地調高利率

，在五月會議上加息５０點甚至更多，同時開啟收縮資產負債表，每月回收９５０億美元的流動

性。聯儲的資產負債表規模在９萬億左右，聯儲打算每年抽取超過１萬億的基礎貨幣。



聯儲的貨幣政策落後於通脹形勢，需要用更激進的方式來抑制物價上升，這是經濟需要，又

是政治需要。五月份很可能是聯儲二十一年來首次加息幅度超過２５點，凸顯貨幣當局抗擊通脹

的決心，也許鮑威爾要的就是這個政治效果和民意效果。



目前所見的美國通脹，實際上來自三個不同的源頭。經濟旺暢，就業市場熾熱，帶來了周期

性通脹。連年實施超寬鬆的貨幣政策催生出貨幣性通脹。西方國家制裁俄羅斯能源出口，觸發油

價、天然氣價格暴漲，觸發了人為性通貨膨脹。



聯儲收縮貨幣政策，對周期性通脹有抑制作用，應對貨幣性通脹就作用有限，更積極的縮表

才是關鍵，但是在財政赤字依然龐大的時候未必做得到。至於被人為地拉高的油價、糧價就根本

不是貨幣政策可以影響得到的。所以美國抗通脹的道路會崎嶇，在基數效應所帶來的回落後，可

能較長時間都在高位徘徊，而美國經濟尤其是房地產市場已經習慣了極度寬鬆的貨幣環境，一旦

貨幣政策戲劇性變臉，美國經濟可能承受不住。



在太平洋的另一端，日元兌美元匯率一跌再跌，創下了２０年的新低。造成日元近月急瀉的

原因，概括來講三個詞，石油、利差和套利。第一個原因是石油價格飆升，對日本的衝擊可以說

在世界上工業國中是最大的，日本的石油消費幾乎１００％依賴進口，而且石油庫存水準很低。

日本的石油進口成本暴漲，更出現了十三年來首次經常項目赤字。



第二大原因是利差。美國聯儲表態要大踏步加息，國債利率大幅上升。日本銀行就不同，行

長黑田東彥清晰無誤地表明，沒有計劃結束量化寬鬆政策，將繼續在預設的國債利率區間無限量

購債。日債利率幾乎沒有上升，所以美債就顯得更有吸引力，本國資金大量流向美債，推動日圓

貶值。



第三個原因是套利。日圓以借貸成本低、匯率波動小而著稱，所以在很多場合被用作套利交

易的借貸貨幣。日圓是目前金融市場上最便宜的借貸貨幣，對沖基金借日圓買海外債券賺差價，

買股票、做大宗商品。



日圓低迷的長期原因，還是經濟沒有起色。儘管日本經濟差不多走出了疫情衰退，但是增長

的底氣不足，這和老齡化、少子化有關。企業的投資基本上是在海外設廠，這幫不到日本的本土

就業，年輕人消費基本上躺平，而消費低迷又反過來降低了企業在本土投資的意願。



筆者認為日本經濟的增長動力，和美國之間的差距越拉越大，甚至不如歐洲。這是日圓進入

新的下降通道的根本原因，日本政府需要作出結構性改革，重振企業在本土投資的信心，打破投

資與消費之間的惡性互動，而不是不停地通過赤字財政來刺激經濟。



日本銀行總裁黑田東彥，素有日圓先生之稱。趁著烏克蘭危機而放手讓日圓貶值一次，相信

他是有備而來的。不過我希望日本當局可以在經濟結構上多做功夫，改善基本面因素，把經濟推

上可持續增長的軌道。



總理李克強在國務院常務工作會議上指出，國際形勢更趨複雜嚴峻，國內發展面臨新挑戰，

經濟下行壓力進一步加大。提出把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，

穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的

預案。



比起去年１２月中央經濟工作會議時候，政府對經濟前景的判斷更加審慎，在推出新的經濟

刺激上也顯得更積極主動。今年一月開始銀行批出貸款的積極性明顯提高，但是經濟實體接受貸

款卻不熱烈。公共開支入春以來明顯加速，不過受到疫情重燃和地方財政狀況的雙重擠壓。地方

政府手頭的優質項目也不不多。



從一二月數據看，經濟運行基本符合預期，但是投資和消費的改善勢頭不理想，三月份受到

疫情衝擊，增長被進一步的拖累。另外，出口訂單明顯放緩。就業市場存在著突出的矛盾，一則

大學生就業難；二則房地產、教培和互聯網行業因為各自的原因遭遇失業和降薪的壓力。



因應這種經濟環境，政府在刺激經濟上的迫切感越來越強。首先，房地產市場限制政策被大

面積取消，各地政府根據自身的情況調整房地產政策。其次，財政支出更積極了。彭博通訊社報

導了１４﹒８萬億元的投資計畫，這個數字有誤導成分，它包括了已經計畫甚至開工的所有投資

專案，新增投資金額估計在２﹒５萬億左右，也是一個大數目。中國人民銀行降准降息的呼聲也

在高漲。



筆者相信基建投資是根基，不過正在受到疫情的嚴重干擾。貨幣政策會進一步寬鬆，全面降

准和調低ＭＬＦ利率應該會發生，但是必須要走出目前的流動性陷阱，才能讓貨幣政策可以有效

地提振經濟活動。刺激政策中最關鍵的，恐怕還是房地產政策。政府對房地產的限制在多數城市

已經放鬆，重點城市的成交也有所反彈。但是目前所見小陽春，會不會持續，要看疫情發展，要

看居民購買力，更要看房價預期。現在的房地產和２０１６年那一輪的最大差別是價格預期。當

年漲價去庫存，是建立在居民儲蓄還很龐大、房價只升不跌的信念還很強烈的基礎之上的。



中國經濟需要比現在更積極主動的刺激措施，來改變增長預期、收入預期、利潤預期和房價

預期。



本周在數據上關注中國的社融和信貸數據，關注美國的消費信心指數。歐洲央行例會，由於

烏克蘭局勢，預計不會有政策舉動，但是拉加德在記者會上也許會對未來政策走勢給出新的暗示

。加拿大銀行可能加息５０點，加拿大的加息步伐大致和美國同步。《陶冬》



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