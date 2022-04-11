《缸邊隨筆－石鏡泉》圖．說

《缸邊隨筆》又再以圖說事。息市突轉風向，人人看大加息，因為最鴿的美儲局理事

Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ也謂要大加息，但……



半年前筆者話，鮑威爾是插了鷹毛的鴿，到今年４月７日Ｐｅｔｅｒ Ｓｃｈｉｆｆ（奧地

利經濟學派者，曾成功預測２００７至２００８年美經濟危機）就謂美儲局是隻

Ｃｈｉｃｋｅｎｈａｗｋｓ，戴鋼盔，無得揮。



雞仔儲局可以加幾多息？



ＳｏｃＧｅｎ有位計量投資大師Ｓｏｌｏｍｏｎ Ｔａｄｅｓｓｅ謂，美聯邦基金加至１厘

，就會掉頭。他是有超勁往績的，對２０１８年的加息，他的計量模型估加到２﹒５厘便止，結

果？準。



他今次估美聯邦基金利率加到１厘便止，是計入美儲局有９萬億的資產，好像石油儲備，可

以釋放出來，所以去年１２月２０日，筆者亦有文：《加六次息！？講笑啦》。９萬億水可放（

放出來等於加息），萬九億泊在美儲局的ＲＲＰ閒置資金可用（抽出來等於減息），這兩者是之

前一切的加息周期所沒有的，不計入不可以吧，Ｓｏｌｏｍｏｎ Ｔａｄｅｓｓｅ就計入了，要

不要信１厘，等著瞧。



當然，在這個經濟範疇，還要考慮個政治範疇，「油價」和「戰局」是兩個大焦點。



之前不是有不少人認為俄烏和談了，停戰有望了，筆者又認為是Ｓｉｍｐｌｅ ＆

Ｎａｉｖｅ，因為美國是不想讓這場仗停。美國參謀總長Ｇｅｎｅｒａｌ

ＭａｒｋＭｉｌｌｅｙ話：要打幾年呀！



點可以打幾年？第一、講大話，抹黑。之前Ｍａｒｉｕｐｏｌ市長（市長呀！）話俄羅斯用

移動火葬場去燒屍，以掩蓋殺人之事，但被人認出，是８年前，在ＹｏｕＴｕｂｅ上的剪片。這

個抹黑賣不動，就有「槍決」事件，俄要聯合國去查，英國話不用，咁即是點？跟著烏方的和談

協議就改調了。



消息一出，市場立有反應，仗長打，會怎樣？



無了一日１，１００萬桶的俄油（美國自己仍日日入俄油，歐洲Ｆｏｏｌ），高盛估油價會

升囉，在１００至１４０美元間了。油價長處此高水，世界經濟會點？



尚有個壞消息，美不禁俄化肥出口，但俄自禁化肥出口，俄是世界最大鉀肥出口國，其中不

少是輸美。鉀肥是助根生長的肥料，根不壯，莊稼會好嗎？美國的大農企已表憂慮。



在未來一兩年，糧食價和飼料價將不可避免上升，大家準備食貴？啦！唉！

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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