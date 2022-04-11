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11/04/2022 17:08

【新冠肺炎】澳門方艙醫院臨時場館建成，本月底進行跨部門演習

　　《經濟通通訊社１１日專訊》澳門為防範隨時可能發生的新冠疫情，政府計劃於澳門蛋和運
動員培訓及集訓中心設置方艙醫院，以作隔離輕症病人之用，目前室內方艙醫院演練場經已完成
搭建，預計將於本月底進行跨部門演練。
　　澳門政府正在澳門東亞運動會體育館、運動員培訓及集訓中心設置「新型冠狀病毒感染社區
治療中心」（方艙醫院）。衛生局今日向傳媒介紹相關臨時場館的設置。山頂醫院醫務主任李偉
成表示，目前臨時場館已設置５０個床位，計劃月底進行大型的跨部門演習，臨時場館造價約
２０萬澳門元，完成後會拆除，相關設施可重用。

＊初期預計先配備２０名醫生及約５０名護士＊

　　是次搭建的方艙醫院主要用作為演練之用，配有治療室、急救室等醫療設施，以便澳門一旦
爆發大的疫情，能迅速且熟練地啟動社區治療中心，第一時間投入防疫工作。
　　李偉成稱，當方艙醫院需要啟動時，會調動更多醫護人員，方案初期預計會先配備２０名醫
生、４０至５０名護士。中國國際應急醫療隊（澳門）人員已完成培訓和熟悉方艙醫院布局，相
關醫護人員會首先參與服務。他又指，若患者有較嚴重的疾病，例如心臟病發或肺炎嚴重等新冠
患者不會送到方艙醫院，會根據需要運送至醫院或高頂公共衛生中心。方艙醫院主要是收治低醫
療需求的病人，藥物設備比較基本，同時設有安全的搶救設施便可。（ｃｌ）

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