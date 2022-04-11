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11/04/2022 17:25

【新冠肺炎】海關首次檢走非法進口新冠口服藥等市值３００萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海關首次檢獲走私新冠抗病毒口服藥及其他受管制藥物，市值
約３００萬元，並拘捕一名５５歲男子。海關仍就案件進行跟進調查，不排除再有人被捕。

＊印度運抵香港，報稱禮物＊

有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任王逸彥表示，上月２１日，海關在香港國際機場
透過風險評估檢查一批由印度運抵香港、報稱為禮物的空運郵包。經檢查後，該批郵包內藏有約
１萬粒懷疑非法入口的新冠抗病毒口服藥。經跟進調查，海關再在上水一個商廈地址檢獲另一批
相同藥物，以及大批其他懷疑受管制藥物。直到本月１日，海關再在香港國際機場截獲另一批懷
疑受管制藥物。在該宗案件中，海關拘捕一人，並檢獲約４﹒７萬粒新冠藥物及７萬粒受管制藥
物，總市值約３００萬，而新冠口服藥的貨值則約為５０萬元。

＊呼籲市民勿買來源不明新冠口服藥＊

海關解釋，今次檢獲的新冠口服藥物為正廠默沙東授權副廠生產，並限制於當地市場使用，有關
藥物在本港並無註冊，不能入口本港並在本地市場使用，而目前註冊的兩款新冠口服藥，衞生署
只限醫療機構及醫生，給有需要市民使用，不會出現零售層面，呼籲市民切勿購買來源不明的藥
物。（ｃｌ）

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