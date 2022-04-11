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11/04/2022 07:53

《國企紅籌》中興通訊（００７６３）發超融券，籌５０億人幣

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，發行第
１５至１９期超短期融資券，籌５０億元（人民幣．下同），資金已經全部到帳，將用作補充流
動資金、償還借款及兌付承兌匯票。
　　該集團指，各期本金總額均為１０億元，期限均為８３天，發行利率同為２﹒２％，令截至
上周五（８日）已發行尚未到期的超短融合計為１００億元。（ｗｈ）

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