《國企紅籌》中興通訊（００７６３）發超融券，籌５０億人幣

《經濟通通訊社１１日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，發行第

１５至１９期超短期融資券，籌５０億元（人民幣．下同），資金已經全部到帳，將用作補充流

動資金、償還借款及兌付承兌匯票。

該集團指，各期本金總額均為１０億元，期限均為８３天，發行利率同為２﹒２％，令截至

上周五（８日）已發行尚未到期的超短融合計為１００億元。（ｗｈ）

