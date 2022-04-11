【北水炒Ｄ乜】淨流入１７億人幣，買中移動沽李寧

《經濟通通訊社１１日專訊》上周五（８日）恒指低開１４１點，報２１６６７點。最高升

６３點報２１８７２點，最低跌２４０點報２１５６８點。恒指收報２１８７２點，升６３點或

０﹒２９％。

按額度計算，北水全日淨流入１７億元人民幣，增加２３６﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣出

最多的依次是李寧（０２３３１）、工商銀行（０１３９８）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１０３１﹒３億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２５４﹒１億元，佔總成交

２４﹒６％。

中國移動升０﹒２７％報５５﹒４５元，北水淨買入４﹒５億元；中國海洋石油升

２﹒６４％報１１﹒６６元，北水淨買入４﹒２億元；美團跌１﹒７６％報１５６﹒５元，北水

淨買入３﹒５億元。

李寧跌４﹒９５％報６０﹒４５元，北水淨賣出２﹒９億元；工商銀行跌０﹒２１％報

４﹒７８元，北水淨賣出２﹒３億元；小米集團跌１﹒６４％報１３﹒２元，北水淨賣出２億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ４﹒５３

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒１７

美團 （０３６９０） ３﹒５２

安踏體育 （０２０２０） １﹒４４

中國神華 （０１０８８） ０﹒８０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） －２﹒８９

工商銀行 （０１３９８） －２﹒２７

小米集團 （０１８１０） －２﹒０５

建設銀行 （００９３９） －１﹒６４

快手 （０１０２４） －１﹒４８

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