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11/04/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７億人幣，買中移動沽李寧

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上周五（８日）恒指低開１４１點，報２１６６７點。最高升
６３點報２１８７２點，最低跌２４０點報２１５６８點。恒指收報２１８７２點，升６３點或
０﹒２９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７億元人民幣，增加２３６﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣出
最多的依次是李寧（０２３３１）、工商銀行（０１３９８）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１０３１﹒３億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２５４﹒１億元，佔總成交
２４﹒６％。
　　中國移動升０﹒２７％報５５﹒４５元，北水淨買入４﹒５億元；中國海洋石油升
２﹒６４％報１１﹒６６元，北水淨買入４﹒２億元；美團跌１﹒７６％報１５６﹒５元，北水
淨買入３﹒５億元。
　　李寧跌４﹒９５％報６０﹒４５元，北水淨賣出２﹒９億元；工商銀行跌０﹒２１％報
４﹒７８元，北水淨賣出２﹒３億元；小米集團跌１﹒６４％報１３﹒２元，北水淨賣出２億元


　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒５３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒１７
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒５２
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒４４
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒８９
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－２﹒２７
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－２﹒０５
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒６４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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