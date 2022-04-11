《日入而息》港中小幼院復活節後復課，內地３月通脹數據高於預期

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭稱復活節後有條件復課，教職員及學生需每天快測；本周內會公布分三階段放寬社交距離措

施；楊潤雄稱小學最早４﹒１９，中學５﹒３可恢復面授課

李家超稱不評論區家麟案件，稱言論自由獲基本法保障；拜會團體政黨聽意見，寫政綱時作參考

；約見選委爭取提名，總結形勢後再定報名時間；李家超指本港重視與內地通關，葉劉稱不選特

首無遺憾；李家超競選辦宣布委任陳清霞為選舉代理人

警國安處拘捕一名５４歲男子，涉串謀發布煽動刊物罪

內地３月ＰＰＩ同比漲幅回落至８﹒３％，仍高於預期；內地３月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％

，高於預期；內地３月社融增量４﹒６５萬億人幣，顯著多於預期

內地３月Ｍ２同比增速加快至９﹒７％，高於預期；內地３月新增人民幣貸款３﹒１３萬億元，

多於預期

傳監管層指導基金公司今日停止淨賣出，以穩定Ａ股

中美十年期國債利差倒掛近１２年首次，資本流出加劇

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收６６３點報２１２０８，科指跌２３１點報４１９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指挫２﹒６％創指瀉４％，中美利差倒掛外資急撤

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－

美元將繼續走高，望上試１０１

－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

王石夥亞投基金發起ＳＰＡＣ深石收購申請上市

蔚來汽車（０９８６６）暫停整車生產，部分車型漲價１萬元人民幣

傳首席創意官王祖藍離任，電視廣播（００５８１１）屬揣測並非事實

建業集團與河南省機場集團簽署戰略合作協定

招商永隆銀行與富衛保險達成澳門銀保夥伴合作協議

星展香港與華潤微電子簽訂１０億元ＥＳＧ掛勾貸款

港龍中國地產（０６９６８）首季合同銷售跌５３％至３５﹒６億元人民幣

傳戶外用品品牌Ｂｅｎｅｕｎｄｅｒ計劃今年來港上市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內媒引述長汽（０２３３３）疫情影響工廠產能受限，但目前未停產

鳳祥股份０（９９７７）首季收入按年增３６％，按季跌４％

中銀航空租賃（０２５８８）擬購８０架Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機

首長四方（００７３０）中文股票簡稱將改為「首惠產業金融」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信陽毛尖（００３６２）更改公司名稱為「中國天化工」

禹洲集團（０１６２８）首季合約銷售按年跌４８％至１１４億元人民幣

新力控股集團（０２１０３）首季合同銷售金額跌９７％

上坤地產（０６９００）首季合約銷售金額跌５６％至２９﹒３億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

內地３月ＰＰＩ同比漲幅回落至８﹒３％，仍高於預期

內地３月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，高於預期

統計局表示大宗商品價格等影響，３月ＰＰＩ環比漲幅擴；３月ＣＰＩ環比由漲轉持平，食品價

格下降

深圳擬全年工業投資增１２％以上，投產中芯１２英寸線

科創５０指數跌破１０００點基點，發布至今不足兩年

特斯拉中國首季銷量破１８萬，３月產出近全本地消化

分析指ＣＰＩ向３％進發類滯脹風險增，降準作用不大

習近平調研三亞：種業科技自立自強是具戰略意義大事

３月ＰＰＩ錄１１個月低，植信：次季或重新掉頭上行

中原銀行表示輸入性通脹壓力大，料ＣＰＩ續小幅走高

深圳設定今年ＧＤＰ增長目標於６％左右

上海衛健委預計今日出院和解除隔離人數將創新高

上海全市將實施分區分級差異化防控

深交所表示去年境內ＥＴＦ規模增逾三成至１﹒４萬億元

人行百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠；３月社融存量增１０﹒６％至３２５﹒６４萬億

中央及國務院提出加快建立全國統一市場制度規則

深圳政府工作報告提穩妥處置恒大等債務，Ａ場概念彈

據報蘇州放鬆限售，二手房限售由５年改為３年

浙江省原常委周江勇涉嫌受賄被提起公訴

民航局表示空難仍調查中，不能給事故原因和性質下結論

內地３月社融增量４﹒６５萬億人幣，顯著多於預期

內地３月新增人民幣貸款３﹒１３萬億元，多於預期

內地３月Ｍ２同比增速加快至９﹒７％，高於預期

據報中國付運紅旗－２２防空系統予塞爾維亞

中國稱向塞爾維亞軍售非針對他國，西方憂巴爾幹穩定

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股大幅收跌１﹒４％，報１７０４８點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

「光復元朗」行動被告鍾健平承認組織未經批准集結罪

林鄭不評論區家麟被捕案，執法必嚴違法必究

民主黨前主席楊森組織未經批准集結刑滿出獄

警國安處拘捕一名５４歲男子，涉串謀發布煽動刊物罪

高院駁回黃之鋒周庭就手機資料被搜查司法覆核申請

政府委任林素蔚及黃俊碩為賑災基金諮詢委員會委員

許正宇稱工作小組完成股票南向通引入人民幣計價可行性研究；本港金融系統堅韌穩健，資金進

出正常

陳茂波稱短期內重啟零售綠債發行，最低年息率上調至２﹒５厘

創新辦表示會再檢視因失業日數不足等不合失業支援資格個案

ＭＯＮＡＣＯ ＭＡＲＩＮＥ料本周開價，涉１１２伙

地產代理表示周末十大屋苑成交連續４周企穩２０宗水平

深股通額度全日流走１１﹒５億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日流走１７億元，外資

流出５８億創三周高

Ｋ１１ ＡＴＥＬＩＥＲ表示免費提供寫字樓租戶數百萬元資源

本港３月中原城市租金指數按月跌１﹒６３％，創一年新低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

成員國未達共識，歐盟外長會議避談禁俄石油入口

歐洲政要相繼訪基輔，約翰遜支援裝甲車及反艦導彈

白宮不滿印度狂購俄油，兩國首腦日內視像會議磋商

外交部表示勿再炒作中俄領土問題冷飯

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特首選戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

唐英年稱友好協進會３８８名選委支持李家超參選

李家超稱不評論區家麟案件，稱言論自由獲基本法保障；拜會團體政黨聽意見，寫政綱時作參考

；約見選委爭取提名，總結形勢後再定報名時間

李家超指本港重視與內地通關，葉劉稱不選特首無遺憾

譚耀宗稱李家超正收集意見制訂政綱，料更多選委提名

工總及工業（一）１７名選委支持李家超參選行政長官

李家超競選辦宣布委任陳清霞為選舉代理人

立法會行管會提醒議員不可將立法會設施用於特首選舉

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增１４０７宗確診，核酸檢測陽性６９８宗

本港再多５７人離世，第五波累計８６１４宗死亡個案

楊潤雄稱小學最早４﹒１９，中學５﹒３可恢復面授課

林鄭稱復活節後有條件復課，教職員及學生需每天快測；本周內會公布分三階段放寬社交距離措

施

Ｕｂｅｒ夥眾安國際投放８００萬支援Ｕｂｅｒ司機夥伴

中銀１１家分行今復業，恒生總行優卓理財中心復業

乘聯會料上海等地疫情直接影響全國汽車產量２０％

京東首批捐贈母嬰物資已送達上海親子方艙醫院

何栢良稱全民快測陽性數字符預期，惟難判斷成效

佛山五區陸續開展全區核酸檢測，昨增８宗無症狀感染

內地新增本土及無症狀２﹒７萬宗，上海連十日創新高

吉林省表示按分區分級分類，逐步推進商貿企業復商復市

安永透過新世界捐３０００盒連花清瘟膠囊予仁濟醫院

政府表示內地進口本港鮮活食品供應持續充足穩定

林文健稱學校復課爆疫，３個指標會緊急介入調查

海關首次檢走非法進口新冠口服藥等市值３００萬元

澳門方艙醫院臨時場館建成，本月底進行跨部門演習

津貼小學議會建議已打針學生縮減至每周快測一次

澳門維持廣東省入境須持２４小時內核酸檢測陰性證明

疫情管控嚴重影響物流行業，中物聯籲盡快放開作業員

黑龍江湯原對５宗疫情防控工作履職不力問題追責問責

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

