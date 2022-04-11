  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 19:16

《日入而息》港中小幼院復活節後復課，內地３月通脹數據高於預期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林鄭稱復活節後有條件復課，教職員及學生需每天快測；本周內會公布分三階段放寬社交距離措
施；楊潤雄稱小學最早４﹒１９，中學５﹒３可恢復面授課　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱不評論區家麟案件，稱言論自由獲基本法保障；拜會團體政黨聽意見，寫政綱時作參考
；約見選委爭取提名，總結形勢後再定報名時間；李家超指本港重視與內地通關，葉劉稱不選特
首無遺憾；李家超競選辦宣布委任陳清霞為選舉代理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警國安處拘捕一名５４歲男子，涉串謀發布煽動刊物罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地３月ＰＰＩ同比漲幅回落至８﹒３％，仍高於預期；內地３月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％
，高於預期；內地３月社融增量４﹒６５萬億人幣，顯著多於預期　　　　　　　　　　　　　
內地３月Ｍ２同比增速加快至９﹒７％，高於預期；內地３月新增人民幣貸款３﹒１３萬億元，
多於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳監管層指導基金公司今日停止淨賣出，以穩定Ａ股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中美十年期國債利差倒掛近１２年首次，資本流出加劇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指低收６６３點報２１２０８，科指跌２３１點報４１９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指挫２﹒６％創指瀉４％，中美利差倒掛外資急撤
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元將繼續走高，望上試１０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　王石夥亞投基金發起ＳＰＡＣ深石收購申請上市　　　　　　　　　　　　
　　蔚來汽車（０９８６６）暫停整車生產，部分車型漲價１萬元人民幣　　　
　　傳首席創意官王祖藍離任，電視廣播（００５８１１）屬揣測並非事實　　
　　建業集團與河南省機場集團簽署戰略合作協定　　　　　　　　　　　　　
　　招商永隆銀行與富衛保險達成澳門銀保夥伴合作協議　　　　　　　　　　
　　星展香港與華潤微電子簽訂１０億元ＥＳＧ掛勾貸款　　　　　　　　　　
　　港龍中國地產（０６９６８）首季合同銷售跌５３％至３５﹒６億元人民幣
　　傳戶外用品品牌Ｂｅｎｅｕｎｄｅｒ計劃今年來港上市　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　內媒引述長汽（０２３３３）疫情影響工廠產能受限，但目前未停產
　　鳳祥股份０（９９７７）首季收入按年增３６％，按季跌４％　　　
　　中銀航空租賃（０２５８８）擬購８０架Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機　
　　首長四方（００７３０）中文股票簡稱將改為「首惠產業金融」　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信陽毛尖（００３６２）更改公司名稱為「中國天化工」　　　　　　　　
　　禹洲集團（０１６２８）首季合約銷售按年跌４８％至１１４億元人民幣　
　　新力控股集團（０２１０３）首季合同銷售金額跌９７％　　　　　　　　
　　上坤地產（０６９００）首季合約銷售金額跌５６％至２９﹒３億元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
內地３月ＰＰＩ同比漲幅回落至８﹒３％，仍高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地３月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示大宗商品價格等影響，３月ＰＰＩ環比漲幅擴；３月ＣＰＩ環比由漲轉持平，食品價
格下降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳擬全年工業投資增１２％以上，投產中芯１２英寸線　　　　　　　　　　　　　　　　　
科創５０指數跌破１０００點基點，發布至今不足兩年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特斯拉中國首季銷量破１８萬，３月產出近全本地消化　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指ＣＰＩ向３％進發類滯脹風險增，降準作用不大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平調研三亞：種業科技自立自強是具戰略意義大事　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３月ＰＰＩ錄１１個月低，植信：次季或重新掉頭上行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原銀行表示輸入性通脹壓力大，料ＣＰＩ續小幅走高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳設定今年ＧＤＰ增長目標於６％左右　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海衛健委預計今日出院和解除隔離人數將創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海全市將實施分區分級差異化防控　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深交所表示去年境內ＥＴＦ規模增逾三成至１﹒４萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠；３月社融存量增１０﹒６％至３２５﹒６４萬億
中央及國務院提出加快建立全國統一市場制度規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳政府工作報告提穩妥處置恒大等債務，Ａ場概念彈　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報蘇州放鬆限售，二手房限售由５年改為３年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江省原常委周江勇涉嫌受賄被提起公訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民航局表示空難仍調查中，不能給事故原因和性質下結論　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地３月社融增量４﹒６５萬億人幣，顯著多於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地３月新增人民幣貸款３﹒１３萬億元，多於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地３月Ｍ２同比增速加快至９﹒７％，高於預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國付運紅旗－２２防空系統予塞爾維亞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國稱向塞爾維亞軍售非針對他國，西方憂巴爾幹穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股大幅收跌１﹒４％，報１７０４８點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「光復元朗」行動被告鍾健平承認組織未經批准集結罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭不評論區家麟被捕案，執法必嚴違法必究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民主黨前主席楊森組織未經批准集結刑滿出獄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警國安處拘捕一名５４歲男子，涉串謀發布煽動刊物罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高院駁回黃之鋒周庭就手機資料被搜查司法覆核申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府委任林素蔚及黃俊碩為賑災基金諮詢委員會委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱工作小組完成股票南向通引入人民幣計價可行性研究；本港金融系統堅韌穩健，資金進
出正常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱短期內重啟零售綠債發行，最低年息率上調至２﹒５厘　　　　　　　　　　　　　　
創新辦表示會再檢視因失業日數不足等不合失業支援資格個案　　　　　　　　　　　　　　　
ＭＯＮＡＣＯ　ＭＡＲＩＮＥ料本周開價，涉１１２伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地產代理表示周末十大屋苑成交連續４周企穩２０宗水平　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日流走１１﹒５億元，外資連續四日淨流出；滬股通額度全日流走１７億元，外資
流出５８億創三周高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｋ１１　ＡＴＥＬＩＥＲ表示免費提供寫字樓租戶數百萬元資源　　　　　　　　　　　　　　
本港３月中原城市租金指數按月跌１﹒６３％，創一年新低　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　成員國未達共識，歐盟外長會議避談禁俄石油入口　
　　歐洲政要相繼訪基輔，約翰遜支援裝甲車及反艦導彈
　　白宮不滿印度狂購俄油，兩國首腦日內視像會議磋商
　　外交部表示勿再炒作中俄領土問題冷飯　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《特首選戰》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
唐英年稱友好協進會３８８名選委支持李家超參選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱不評論區家麟案件，稱言論自由獲基本法保障；拜會團體政黨聽意見，寫政綱時作參考
；約見選委爭取提名，總結形勢後再定報名時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超指本港重視與內地通關，葉劉稱不選特首無遺憾　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚耀宗稱李家超正收集意見制訂政綱，料更多選委提名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工總及工業（一）１７名選委支持李家超參選行政長官　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超競選辦宣布委任陳清霞為選舉代理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會行管會提醒議員不可將立法會設施用於特首選舉　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增１４０７宗確診，核酸檢測陽性６９８宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港再多５７人離世，第五波累計８６１４宗死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄稱小學最早４﹒１９，中學５﹒３可恢復面授課　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱復活節後有條件復課，教職員及學生需每天快測；本周內會公布分三階段放寬社交距離措
施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｕｂｅｒ夥眾安國際投放８００萬支援Ｕｂｅｒ司機夥伴　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀１１家分行今復業，恒生總行優卓理財中心復業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乘聯會料上海等地疫情直接影響全國汽車產量２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東首批捐贈母嬰物資已送達上海親子方艙醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良稱全民快測陽性數字符預期，惟難判斷成效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佛山五區陸續開展全區核酸檢測，昨增８宗無症狀感染　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地新增本土及無症狀２﹒７萬宗，上海連十日創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉林省表示按分區分級分類，逐步推進商貿企業復商復市　　　　　　　　　　　　　　　　　
安永透過新世界捐３０００盒連花清瘟膠囊予仁濟醫院　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府表示內地進口本港鮮活食品供應持續充足穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林文健稱學校復課爆疫，３個指標會緊急介入調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關首次檢走非法進口新冠口服藥等市值３００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門方艙醫院臨時場館建成，本月底進行跨部門演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
津貼小學議會建議已打針學生縮減至每周快測一次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門維持廣東省入境須持２４小時內核酸檢測陰性證明　　　　　　　　　　　　　　　　　　
疫情管控嚴重影響物流行業，中物聯籲盡快放開作業員　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黑龍江湯原對５宗疫情防控工作履職不力問題追責問責　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情11/04/2022
【特首選戰】李家超會見政黨解釋施政理念　聽取不同意見撰寫政綱
中國故事11/04/2022
《神州經脈》通脹數據高預期　中美十年債利差倒掛　A場再陷震盪
財經熱話11/04/2022
舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插
專訪11/04/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機兼美聯儲加息格局　圓匯急貶（有片）
專訪11/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股雙重打擊　呢個板塊要避！（有片）
財經熱話11/04/2022
受累疫情蔚來宣布整車停產兼加價　車股全線急跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金