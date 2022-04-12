《油金掠影》中國疫情減石油需求，油價跌穿１００美元，金價持穩

《經濟通通訊社１２日專訊》中國多個城市疫情升溫，廣州上日（１１日）更宣布加強防控

，市民非必要不得離開廣州，市場擔憂全球最大石油入口國中國將進一步減少需求，美元亦持續

強勢，油價跌穿１００美元關。

紐約期油下跌３﹒９７美元或４﹒０％，報每桶９４﹒２９美元；布蘭特期油下跌４﹒３０

美元或４﹒２％，報每桶９８﹒４８美元，創３月１６日以來最低。

上海上日新增２５１７３宗本土無症狀感染病例，連續１０日創新高，當地宣布將進行封控

區、管控區、防範區「三區」劃分。有市場分析預期，上海封鎖措施或令中國石油總消費量減少

多達每日１３０萬桶，並認為即使上海解除疫情限制，中國防疫「清零政策」可能仍會拖累需求

。

另外，國際能源署成員國將在未來６個月釋放２﹒４億桶石油，市場預期未來６個月戰略石

油儲備釋放量為每日１３０萬桶，足以抵消俄羅斯石油供應量每日減１００萬桶。與此同時，歐

盟執委會正起草對俄羅斯石油禁運的方案。



＊鈀金供應緊張，曾升逾５％＊



因應俄烏戰事，倫敦白金和鈀金市場宣布，禁止俄羅斯兩間國有煉廠生產的鈀金和白金交易

，鈀金一度升逾５％，惟有美國銀行總裁表示，不一定反對聯儲局在下一次議息中加息５０基點

，金價升幅收窄。現貨金升０﹒１％，報每盎司１９４７﹒８美元；紐約期金升０﹒１％，報每

盎司１９４８﹒２美元。

市場關注即將公布的３月美國消費者物價報告，有分析預計俄烏戰爭對能源價格有影響，美

國消費者物價將進一步上升。

其他貴金屬方面，鈀金曾升至２５５０﹒５８美元，創３月２４日以來最高，最後報每盎司

２４２５﹒０４美元；鉑金下跌０﹒２％，報每盎司９７３﹒４美元；白銀升０﹒５％，報每盎

司２４﹒８７美元。（ｅｒ）

