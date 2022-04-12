《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨最新短期形勢

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。恒指期貨陰陽燭日線圖上，昨天（１１日）價位曾低見２１１０９，低於上月

２８日低位２１２０２；至於收市位２１１２８，亦處於其下。這種情況確認了自上月１５日低

位１８２３７起的升浪已於本月４日高位２２５３５運行完畢。根據波浪理論，其後上演的調整

浪可於２１２０２附近完結，即價位現具備條件掉頭回升。然而，昨天圖上錄得的「大陰燭」威

力巨大，好友多不敢反攻。

另一方面，上月１７日呈現的「上升裂口」２０２４１－２０７５７切忌被完全補回；否則

，２２５３５有可能會成為短期新跌浪的起點。到時，２１２０２會成為短期重要阻力位，而「

一浪低於一浪」的局勢將維持多一段時間。圖表形勢現屬向淡，指示短線投機者離場觀望。作為

短線投機者，若見大市於下一個反彈浪中無力擴大升幅，可伺機小注造淡圖利，但須依小時圖訊

號指示走位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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