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即市新聞

12/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨最新短期形勢

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。恒指期貨陰陽燭日線圖上，昨天（１１日）價位曾低見２１１０９，低於上月
２８日低位２１２０２；至於收市位２１１２８，亦處於其下。這種情況確認了自上月１５日低
位１８２３７起的升浪已於本月４日高位２２５３５運行完畢。根據波浪理論，其後上演的調整
浪可於２１２０２附近完結，即價位現具備條件掉頭回升。然而，昨天圖上錄得的「大陰燭」威
力巨大，好友多不敢反攻。
　　另一方面，上月１７日呈現的「上升裂口」２０２４１－２０７５７切忌被完全補回；否則
，２２５３５有可能會成為短期新跌浪的起點。到時，２１２０２會成為短期重要阻力位，而「
一浪低於一浪」的局勢將維持多一段時間。圖表形勢現屬向淡，指示短線投機者離場觀望。作為
短線投機者，若見大市於下一個反彈浪中無力擴大升幅，可伺機小注造淡圖利，但須依小時圖訊
號指示走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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