《套期保值－蕭猷華》內地研加大刺激經濟，留意恒指能否破廿天線

《套期保值》美股三大指數下跌，道指挫４１３點，收報３４３０８點；納斯達克綜合指數

下跌２９９點，或２﹒１８％，收報１３４１１點；標準普爾５００指數下跌７５點，或

１﹒６９％，收報４４１２點。１０年期美國國債收益率升至２﹒７８％以上，創下２０１９年

１月以來的高位，美債收益率上升，加速投資者拋售高風險資產、增長類型股份、科技股等，納

斯達克指數４月至今已下跌５％，全年１７％。

市場關注今晚美國公布３月份消費者價格指數，預計按年漲幅達８﹒４％，上月為７﹒９％

，再創４０年新高，聯儲局料不得不以更激進手段來控制通脹。

恒指昨天急跌６６８點，收報２１２０８點，低見２１１３２點。收市後，內地公布重新批

出遊戲版號，中概遊戲股在美國急升，騰訊（００７００）升４％。另一方面，有消息指內地監

管部門昨天要求一些基金禁止淨賣出，料短線對Ａ股有穩定作用。此外，國務院總理李克強昨天

表示，要研究加大力度刺激經濟，保障電力煤炭等能源穩定供應，確保交通骨幹網路、航運港口

等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定，預期港股今日早段有反彈，要關注恒

指能否高開高走，若能升穿２０天平均線，即２１４００點以上，恒指才有望轉勢。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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