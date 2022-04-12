《缸邊隨筆－石鏡泉》科技股賣的是市夢率

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：０；下跌板塊：３３。



至４：３０收，上升板塊：０；下跌板塊：３３。



昨市大市成交：１２２２﹒８億元；昨市期指成交：１１８２５８張。



前市大市成交：１３４２﹒２億元；前市期指成交：１０３１１６張。



昨市一片綠，恒指跌６６３點，期指跌８０１點，當然又要找死因，又唱科技股累事。唉！

升時，又話科技股好；跌時，又謂科技股不好。究竟科技股好定不好？



科技股何其無辜，如我是科技股，我就喊冤，是有人找科技股做成分股嘛。去年升，人人拍

掌；今年跌，就一巴掌？



科技股賣的是市夢率，不是市盈率，未賺錢先燒錢，２０００年的科網爆破就鮮有人記取教

訓。當年Ｔｏｍ﹒Ｃｏｍ排幾條街來認購，結果是發了配售股者，輸光了爭認購者。這類故事，

相信陸續有來，對比之下，折半、折半再折半，已經是十分幸運了。



思捷環球（００３３０）是隻折半、折半、再再折半之股，只有換了管理層，才可有望重生

。另外兩隻傳統的藥股，山東新華製藥（００７１９）、培力農本方（０１４９８），昨日跑贏

了勁跌的醫療保健板塊，原因就是不科技。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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