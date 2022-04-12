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即市新聞

12/04/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》科技股賣的是市夢率

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：０；下跌板塊：３３。
　
　　至４：３０收，上升板塊：０；下跌板塊：３３。
　
　　昨市大市成交：１２２２﹒８億元；昨市期指成交：１１８２５８張。
　
　　前市大市成交：１３４２﹒２億元；前市期指成交：１０３１１６張。
　
　　昨市一片綠，恒指跌６６３點，期指跌８０１點，當然又要找死因，又唱科技股累事。唉！
升時，又話科技股好；跌時，又謂科技股不好。究竟科技股好定不好？
　
　　科技股何其無辜，如我是科技股，我就喊冤，是有人找科技股做成分股嘛。去年升，人人拍
掌；今年跌，就一巴掌？
　
　　科技股賣的是市夢率，不是市盈率，未賺錢先燒錢，２０００年的科網爆破就鮮有人記取教
訓。當年Ｔｏｍ﹒Ｃｏｍ排幾條街來認購，結果是發了配售股者，輸光了爭認購者。這類故事，
相信陸續有來，對比之下，折半、折半再折半，已經是十分幸運了。
　
　　思捷環球（００３３０）是隻折半、折半、再再折半之股，只有換了管理層，才可有望重生
。另外兩隻傳統的藥股，山東新華製藥（００７１９）、培力農本方（０１４９８），昨日跑贏
了勁跌的醫療保健板塊，原因就是不科技。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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