《專家之言－李偉傑》港股缺利好消息見調整，可吼傳統經濟績優股

《專家之言》國家統計局最新公布今年３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上升１﹒５％

，環比持平，並高於市場預期上漲１﹒２％，統計局解讀ＣＰＩ上升受國內多點散發疫情和國際

大宗商品價格上漲等因素影響，在消費價格上升下，降低市場對內地減息降準預期，不過在內地

疫情問題依然受到市場關注，見近期汽車股、手機設備、零售股及餐飲股亦憂慮疫情下需要停工

或者局部封城等影響，帶來較大沽壓，預計在經濟出現不確定性下，內地貨幣工具將繼續偏向寬

鬆，未來仍有機會下調息率刺激樓市、降低存款準備金、減稅或者經濟扶持措施推出刺激經濟。

而上周預料港股短線維持在２１０００點至２２４００點水平波動，剛好在上周高見２２５２３

點後開始回吐，而今次向下調整亦屬於合理水平內，因在高位港股缺乏利好消息刺激，而早前困

擾市場的幾個主要因素例如俄烏局勢、中概股、美國加息及內地股市，亦未見轉趨樂觀。

在上周美國聯儲局官員放鷹派言論，加上本周二（１２日）美國將公布３月份ＣＰＩ數據，

前值７﹒９％，市場預料３月ＣＰＩ８﹒４％，核心ＣＰＩ按年增長６﹒６％，前值６﹒４％，

在俄烏衝突下，美國總統拜登就禁止進口俄羅斯石油及煤炭等能源，及取消俄羅斯最優惠國待遇

正式簽署法案，預計環球在能源及食品供應緊張下，美國通脹壓力仍然升溫，現時市場估計５月

份美國議息會議將大幅加息０﹒５厘，若果及後俄烏局勢維持沒有新變化，打後時間美國加息步

伐將維持高速向上，以現時美國１０年期債息已高於２﹒７％，對科技股以及高負債股份帶來壓

力。短期港股防守位置依然在２１０００點水平，但假若失守港股有機會要下試３月１６日裂口

位頂部２０１２０點回補上升裂口，因此股份偏好傳統經濟及績優股份。



＊德視佳高息潛力優厚，積極併購擴充業務＊



在外圍因素持續困擾下，港股短期再度呈現整固格局，資金繼續傾向尋找傳統經濟周期股份

以及績優股份投放，傳統股份本地銀行股例如匯豐控股（００００５）、中銀香港

（０２３８８）可受惠加息周期帶動息差擴闊盈利空間，另外中資電訊股份例如中移動

（００９４１）、中電信（００７２８）高息以及收益穩定，此外業績表現理想的德視佳

（０１８４６）可說是眼科醫療股中的高息潛力股。德視佳去年盈利增長倍增，現價市盈率卻不

足３５倍，屬吸引水平，董事會建議末期息派發每股０﹒０９９２３港元，派息比率由早前的

１５％增加至２５％，現時股息率在１﹒４厘以上，作為一隻高增長股份，有利未來亦逐步增加

派息比率，作為長線投資屬於理想選擇。

德視佳積極進行併購戰略，擴充業務至具有發展潛力的市場。根據早前公告於今年１月策略

性收購英國視力矯正服務商Ｌｏｎｄｏｎ Ｖｉｓｉｏｎ Ｃｌｉｎｉｃ全部股權，收購企業可

加快業務擴張效率，加大醫療網絡，硬件以及技術人才可馬上與企業帶來協同效應。此外，

Ｌｏｎｄｏｎ Ｖｉｓｉｏｎ Ｃｌｉｎｉｃ創辦人Ｄａｎ Ｚｏｌｔａｎ

Ｒｅｉｎｓｔｅｉｎ教授是激光手術領域頂級專家之一，開創並引進ＰＲＥＳＢＹＯＮＤ激光融

合矯視手術，專為年滿４０歲並已患有老花眼的患者而設計的治療方法，與德視佳的三焦點晶體

置換手術形成完美互補，透過此次收購有利拓展倫敦市場外，更進一步擴展發展版圖及眼科醫療

科技領導地位，且４０歲以上人士普遍具有較高消費能力，料可推升銷售及毛利收益。除加快中

國與歐洲業務擴張外，集團在內地重慶與成都新增兩間診所，而北京和上海均分別選址開設衛星

診所，擴大銷售點及平衡市場風險。

德視佳內部增長表現亦相當優越，集團主要在德國、中國及丹麥提供領先高端視力矯正服務

，去年期內總收益６﹒３２９億元，同比增加３３﹒６％，毛利增加４６％至３﹒１２５億元，

經調整毛利率提升至約５０﹒１％，同比增加４﹒９％，稅後淨利１﹒３２４億元，同比增長

１０６％。



＊晶體置換手術成增長引擎，短期先看８﹒８元＊



核心收入上，集團主要收入來源分別是晶體置換手術和後房型人工晶體（ＩＣＬ）植入術，

其中晶體置換手術（包括單焦點及三焦點晶體置換手術）去年收益約３﹒２３８億元按年增加

４２﹒４％，總收益佔超過一半至５１﹒２％，同比增長３﹒２％成為收益與利潤高速增長的引

擎。另外，後房型人工晶體植入術業務增長速度進一步加快，收益按年增加約３０﹒９％至

８９４０萬元，佔期內收益約１４﹒１％，是未來增長點。股價走勢上，除集團有派息憧憬外，

股價亦可看好，短期目標可先看２月中高位８﹒８０元，突破後有望挑戰２５０天平均線

１０﹒３元附近水平，中長期以進入深港通５０億市場以上為目標，值得為配置中加一隻「財息

兼收」股。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發

行人或新股上市申請擁有財務權益）



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