《盤後部署》科技內需板塊午後回升，恒指走勢未明

《經濟通通訊社１２日專訊》港股今日走勢極之反覆，高開７０點報２１２７９，早段曾跌
超過２００點，午後多隻科技股及內需股回升，帶動大市一度升超過２００點，最終高開高收，
報２１３１９，升１１０點或升０﹒５２％，主板成交１２８３﹒５３億元。國企指數報
７２６４，升５５點或升０﹒７８％。恒生科技指數報４２４９，升５８點或升１﹒４０％。
內地當局事隔超過８個月後，宣布復批遊戲版號，涉及４５款遊戲，名單中未有騰訊
（００７００）及網易（０９９９９）旗下遊戲上榜，惟兩股照樣造好。騰訊升３﹒５１％，報
３６６元；網易升４﹒２１％，報１４８﹒４元。其他有份上榜的遊戲公司中，金山軟件
（０３８８８）升幅最大，升４％，報２３﹒４元；心動（０２４００）升０﹒４２％，報
２３﹒８元；創夢天地（０１１１９）升２﹒４％，報４﹒２６元；百度（０９８８８）就升
０﹒９４％，報１２９﹒４元。
據報上海部分地區宣布「解封」，但規定「足不出戶」，並規定社區從解封轉為封閉式管理
。內需股午後抽升，內地餐飲股方面，九毛九（０９９２２）反彈９﹒９４％；海底撈
（０６８６２）就升９﹒８６％，為全日表現最佳藍籌。體品股方面，李寧（０２３３１）、安
踏（０２０２０）升逾６％；啤酒股方面，潤啤（００２９１）升幅較顯著，升５﹒９５％；百
威亞太（０１８７６）就升２﹒６７％。
內地股市同樣高收。上證綜合指數報３２１３，升４６點或升１﹒４６％，成交
４２２４﹒５６億元人民幣。深證成份指數報１１７５６，升２３６點或升２﹒０５％，成交
２２２３﹒９３億元人民幣。
＊阿里巴巴９５元不容有失＊
大市方面，從日線圖看，恒指今天最低見２０９８８點，之後曾反彈超過２００點，反映此
水平短期支持力度較強，最後升１１０點，惟仍未成功收復２０天線，反映市場暫時未見方向，
本周料在２０９００至２２５００之間窄幅上落。
個股方面，阿里巴巴（０９９８８）遭巴郡副董事長芒格（Ｃｈａｒｌｉｅ
Ｍｕｎｇｅｒ）旗下Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ減持一半存託股份（ＡＤＳ）至３０萬股，最
後微升０﹒５１％，報９９元。從日線圖看，股價連續第二日受壓在２０天線之下，ＭＡＣＤ牛
差距逐步加大，短期走勢不太樂觀，而３月１７日裂口高開的低位９５元水平不容有失，否則將
修補上升裂口，下試９０元水平。（ｅｒ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票