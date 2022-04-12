《盤後部署》科技內需板塊午後回升，恒指走勢未明

《經濟通通訊社１２日專訊》港股今日走勢極之反覆，高開７０點報２１２７９，早段曾跌

超過２００點，午後多隻科技股及內需股回升，帶動大市一度升超過２００點，最終高開高收，

報２１３１９，升１１０點或升０﹒５２％，主板成交１２８３﹒５３億元。國企指數報

７２６４，升５５點或升０﹒７８％。恒生科技指數報４２４９，升５８點或升１﹒４０％。

內地當局事隔超過８個月後，宣布復批遊戲版號，涉及４５款遊戲，名單中未有騰訊

（００７００）及網易（０９９９９）旗下遊戲上榜，惟兩股照樣造好。騰訊升３﹒５１％，報

３６６元；網易升４﹒２１％，報１４８﹒４元。其他有份上榜的遊戲公司中，金山軟件

（０３８８８）升幅最大，升４％，報２３﹒４元；心動（０２４００）升０﹒４２％，報

２３﹒８元；創夢天地（０１１１９）升２﹒４％，報４﹒２６元；百度（０９８８８）就升

０﹒９４％，報１２９﹒４元。

據報上海部分地區宣布「解封」，但規定「足不出戶」，並規定社區從解封轉為封閉式管理

。內需股午後抽升，內地餐飲股方面，九毛九（０９９２２）反彈９﹒９４％；海底撈

（０６８６２）就升９﹒８６％，為全日表現最佳藍籌。體品股方面，李寧（０２３３１）、安

踏（０２０２０）升逾６％；啤酒股方面，潤啤（００２９１）升幅較顯著，升５﹒９５％；百

威亞太（０１８７６）就升２﹒６７％。

內地股市同樣高收。上證綜合指數報３２１３，升４６點或升１﹒４６％，成交

４２２４﹒５６億元人民幣。深證成份指數報１１７５６，升２３６點或升２﹒０５％，成交

２２２３﹒９３億元人民幣。



＊阿里巴巴９５元不容有失＊



大市方面，從日線圖看，恒指今天最低見２０９８８點，之後曾反彈超過２００點，反映此

水平短期支持力度較強，最後升１１０點，惟仍未成功收復２０天線，反映市場暫時未見方向，

本周料在２０９００至２２５００之間窄幅上落。

個股方面，阿里巴巴（０９９８８）遭巴郡副董事長芒格（Ｃｈａｒｌｉｅ

Ｍｕｎｇｅｒ）旗下Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ減持一半存託股份（ＡＤＳ）至３０萬股，最

後微升０﹒５１％，報９９元。從日線圖看，股價連續第二日受壓在２０天線之下，ＭＡＣＤ牛

差距逐步加大，短期走勢不太樂觀，而３月１７日裂口高開的低位９５元水平不容有失，否則將

修補上升裂口，下試９０元水平。（ｅｒ）

